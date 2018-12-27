Без объявления войны: После 1 января 2019 года жители Молдовы проснутся уже в России?

Иностранные СМИ пугают Западную Европу — дескать, в новогодние праздники Россия нападет на Украину, отхватив заодно Приднестровье [комментарии специалистов]

Россия воспользуется новогодними праздниками и нападет на соседнюю Украину, говорят эксперты, на которых ссылаются журналисты из американского журнала Newsweek.

- Москва любит проводить агрессию, когда мир не обращает на это внимания. На рождественские праздники в 1979 году она вторглась в Афганистан, а в августовский сезон отпусков напала на Грузию», — рассказал бывший американский посол на Украине Джон Хербст.

Эксперты говорят, что праздники, а также недавняя отставка министра обороны Джеймса Мэттиса могут создать идеальный сценарий для российского наступления.

- Запад слабо отреагировал на эскалацию войны против Украины со стороны России, которая захватила украинские корабли. Это повышает шансы на то, что Кремль нанесет новый удар, — сказал Хербст. — Эти шансы еще больше возрастают из-за хаоса в Вашингтоне и из-за досрочного ухода Мэттиса.

Некоторые аналитики предупреждают, что Россия может попытаться объединить часть территории вокруг Украины, чтобы создать подконтрольный Москве протекторат к северу от Черного моря, напоминающий военный рубеж, сформированный когда-то Российской империей. По словам аналитиков, признаками таких военных устремлений является отправка в Крым новой штурмовой авиации и развертывание российских сухопутных войск на границе с Украиной.

- Это совпадает с повсеместными слухами о том, что Россия готовит военную операцию по созданию сухопутного „моста", который пройдет от контролируемого ею востока вдоль побережья Азовского моря до Крыма. Я также слышал, что в России обсуждают „план большой войны" от 2014 года, чтобы дойти до границ Молдовы и соединиться с пророссийской территорией Приднестровье, которое по нормам права является частью Молдовы — рассказал «Ньюсуик» старший научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета Ариэль Коэн (Ariel Cohen).

Москва по-прежнему поддерживает независимость Приднестровья, и с 1990-х годов там дислоцируются российские войска. Как отмечают военные эксперты, из-за такого военного присутствия России Украина становится еще более уязвимой для наземного вторжения.

Приняв во внимание отставку министра обороны Мэттиса и изоляционистские настроения в Белом доме, Россия может решить, что пора действовать в рамках реализации плана по созданию так называемой Новороссии, который предусматривает расчленение Украины, — сказал Коэн.

КОММЕНТАРИЙ ЭКС-МИНИСТРА ОБОРОНЫ МОЛДОВЫ

«Надо поставить вопрос — кому выгодны эти провокации?»

Думаю, что это практически исключено! - считает Виктор Гайчук. - 25 декабря президент Молдовы Игорь Додон встречался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, что уже говорит о многом. Я исключаю возможность провокаций на границе Молдовы с Приднестровьем. Что же касается российско-украинской границы, почему-то у меня есть такая уверенность, что Российская Федерация не планирует наступательных действий на территории Украины. Конечно, полностью возможность провокаций исключать нельзя.

- С чьей стороны?

- При любых раскладах всегда надо ставить вопрос — кому они выгодны? Кому выгодны санкции против России? Россиянам это нужно? Нужно, чтобы весь мир против них ополчился? Значит, это надо кому-то другому. В любом случае, думаю, что не должны в ближайшее время происходить сильные и массовые провокации.

ЗВОНОК СОПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОКК СО СТОРОНЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

«Ситуация в регионе нацелена только на мир!»

- Комментировать это достаточно сложно, потому эти страшилки в последнее время становятся слишком навязчивыми! - убежден сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. - Это вызывает большое сожаление. Думаю, что жители Приднестровья, прежде всего, хотят мира на этой земле, тем более, в новогоднюю ночь, когда мечтают обо всем хорошем. Все эти разговоры надуманны, российские войска несут только одну миссию — миротворческую и охрану тех складов, которые остались после советской армии.

Других задач просто нет! Длительный период времени я занимаюсь здесь миротворчеством и прекрасно понимаю, как идет ротация миротворческих войск России. Как идет переоснащение, как меняются батальоны и все остальное... Есть апробированная система, которая работает длительный период, втягиваться в какие-то авантюры нет ни необходимости, ни возможности. Мне кажется, что Соглашение от 1992 года выполняется в полном объеме. Количество наличного состава российских войск несколько сокращено, однако те задачи, которые они выполняют вместе с военными из Молдовы и Украины, выполняют в полном объеме. Все остальные домыслы просто необоснованны, поскольку мы ситуацию знаем изнутри, она достаточно положительна и нацелена только на мир!

НИКИТА ЗВЕРЕВ