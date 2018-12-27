Межминистерская комиссия: фальсификация дипломов в Медицинском университете Молдовы - невозможна

Члены комиссии проверили все личные дела иностранных студентов всех факультетов после скандала в Израиле, связанного с операцией "Лицензия убивать"

Межминистерская комиссия, созданная вследствие информации, появившейся в международной и местной прессе по поводу дела «лицензия убивать», представила результаты расследования, проведенного в Государственном университете медицины и фармацевтики им. Николая Тестемицану. Согласно результатам, не было установлено нарушений в процессе набора, приема, документации, профессионального обучения и окончания высшего образования в области медицины и фармацевтики.

Комиссия была создана после того, как 40 израильских врачей, стажеров и фармацевтов были задержаны 2 декабря органами правопорядка Израиля по обвинению в фальсификации дипломов об обучении. Дело попало и в поле зрения Республики Молдова, которая, якобы, фигурирует в нем.

«Члены комиссии проверили все личные дела иностранных студентов всех факультетов, документы об образовании международных студентов, на основании которых осуществлялся прием в университет, процесс высшего образования в области медицины и фармацевтики, организация выпускных экзаменов и выдача документов об образовании. Комиссия установила, что процесс образования в Государственном университете медицины и фармацевтики «Николае Тестемицану» осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, а также – на основании внутренних регламентов, одобренных сенатом университета», – отмечается в пресс-релизе Министерства просвещения.

Согласно результатам расследования, процесс организации выпускных экзаменов для международных студентов организуется согласно тем же нормативным актам, что и для студентов из Республики Молдова.

Также комиссия установила, что существующие процедуры издания и выдачи дипломов об образовании в Государственном университете медицины и фармацевтики им Николая Тестемицану не позволяют уязвимости в этих процессах, что исключает возможность для изменения и дополнения списков выпускников, таким образом, делая невозможной фальсификацию документов об образовании.

Как началось следствие?

Согласно международным СМИ, подозрения, что врачи в Израиле обладают фальшивыми дипломами были обнародованы еще в 2017 году. Тогда же Министерство здравоохранения Израиля выразило обеспокоенность по поводу этой проблемы.

«Все началось во время визита в Республику Молдова представителей Высшего надзорного совета израильских арабов в качестве главы Арабской ассоциации арабских стоматологов в Израиле, в рамках которого были проведены встречи с руководителями и студентами медицинских университетов. Тогда и возникли подозрения», – заявлял ранее врач Фахри Хассан.

По его словам, студенты, которые обучались на факультете первый год, стали выпускниками, не пройдя полный курс обучения. В то же время, молодые люди, которые хотели надеялись получить дипломы в рекордные сроки, якобы, заплатили 15 тысяч евро наличными, чтобы стать владельцами фальшивых дипломов.