Триумф Киркорова и Безрукова: россияне выбрали самых популярных деятелей культуры в 2018 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал итоги опроса о главных фигурах и событиях 2018 года. Согласно результатам исследования, самым популярным у россиян музыкантом является поп-певец Филипп Киркоров.

Лидером голосования в рейтинге актёров в очередной раз стал Сергей Безруков. Также участники опроса выделили фильм «Движение вверх» и трилогию «Гоголь», а из числа сериалов больше всего голосов набрали «Полицейский с Рублёвки» и «Мажор».

В среду, 26 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги традиционного предновогоднего опроса о том, каким запомнился 2018 год гражданам РФ. В числе прочего участников исследования просили назвать самых заметных, по их мнению, персон и знаковые события в сфере культуры.

Безоговорочным лидером рейтинга среди музыкантов является певец Филипп Киркоров, набравший 10% голосов. 2018-й для исполнителя стал предельно насыщенным — музыкант внёс коррективы в своё творчество, что способствовало обновлению его аудитории.

Во многом эти перемены являются заслугой юмориста Александра Гудкова и команды ток-шоу «Вечерний Ургант», уговоривших артиста снять клип на песню «Цвет настроения синий» (этот ролик к концу года набрал более 52 млн просмотров на YouTube). Следом в сети появился скандальный клип на совместную с Николаем Басковым композицию «Ибица» (20 млн просмотров, 286 тыс. лайков и 327 тыс. дизлайков), а затем последовало «Извинение за «Ибицу» (22 млн просмотров, 565 тыс. лайков и 157 тыс. дизлайков).

Медийный успех Киркорова закрепил ремейк хита «Цвет настроения синий», записанный музыкантом с подопечным рэпера Тимати певцом Егором Кридом. За 3,5 месяца «Цвет настроения чёрный» посмотрели более 86 млн раз.

В рейтинге музыкантов россияне также отметили пианиста Дениса Мацуева (6%) и певца Николая Баскова (5%). По 3% набрали Алла Пугачёва, лидер группы «Ленинград» (а с недавних пор и наставник шоу «Голос») Сергей Шнуров и скончавшийся в ноябре 2017 года оперный певец Дмитрий Хворостовский.

При этом, согласно данным компании «Медиалогия», по количеству упоминаний в СМИ Киркоров несколько отстаёт от своей бывшей супруги Пугачёвой (70 тыс. против 80 тыс.). С огромным отрывом их обгоняет Ольга Бузова, о которой в 2018-м было написано более 132 тыс. материалов. Частично данный феномен можно объяснить популярностью реалити-шоу «Замуж за Бузову», в котором несколько мужчин боролись за сердце певицы и телеведущей.

В рейтинге среди актёров с 8% голосов лидирует Сергей Безруков — он удерживает статус любимчика россиян уже несколько лет подряд.

В этом году его можно было увидеть на экране в сериале «Годунов» и фильме «Заповедник» — спорной экранизации одноимённой повести Сергея Довлатова. В обоих проектах Безруков исполнил главные роли.

В 2018-м он также начал выступать с собственной музыкальной группой «Крёстный папа», а в октябре коллектив выпустил свой дебютный альбом. Также вместе с «Крёстным папой» актёр записал официальный саундтрек к «Заповеднику». В общей сложности в прессе появилось порядка 20 тыс. публикаций о Безрукове

Следом на Безруковым в рейтинге расположился Константин Хабенский (5%) — этот год для него также был чрезвычайно насыщенным. В феврале в прокат вышел снятый по сценарию писателя Сергея Минаева фильм «Селфи» с Хабенским в главной роли (картина, впрочем, получила не самые радужные оценки критиков). В мае состоялась премьера ленты «Собибор», посвящённой восстанию в нацистском лагере. В ней артист не только исполнил главную роль, но также впервые выступил в качестве режиссёра. Картина была выдвинута от России на «Оскар», однако не попала в шорт-лист премии.

В апреле на YouTube-канале блогера Юрия Дудя вышло интервью с Хабенским, набравшее более 7 млн просмотров. По количеству сообщений в СМИ Константин лидирует среди коллег по цеху — о нём написали 27,8 тыс. раз.

Замыкает тройку популярных актёров Владимир Машков (4%), который в 2018-м возглавил театр «Табакерка», сменив на посту Олега Табакова. Ещё по 3% набрали Евгений Миронов и Павел Прилучный.

Около 27 тыс. текстов в прессе были посвящены Армену Джигарханяну. Весь год актёр испытывал серьёзные проблемы со здоровьем: он перенёс инфаркт и пережил кратковременную кому. Кроме того, СМИ охотно писали о бывшей жене артиста Виталине Цымбалюк-Романовской, которую подозревают в финансовых махинациях и выводе из Театра Армена Джигарханяна почти 80 млн рублей.

Звание лучшего фильма в 2018-м разделили спортивная драма «Движение вверх» с участием Машкова (впрочем, её премьера состоялась ещё в декабре 2017 года) и трилогия «Гоголь» с Александром Петровым в главной роли.

Примечательно, что Петров не попал даже в пятёрку самых популярных актёров. Как «Движение вверх», так и «Гоголь» набрали по 3% голосов. На втором месте рейтинга также находятся сразу две картины (по 2%) — супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» и военно-приключенческий боевик «Т-34» с тем же Петровым (притом что эта лента выходит в прокат 27 декабря).

В части публикаций в СМИ складывается несколько иная картина: самым популярным оказался фильм «Собибор» (он обошёл «Движение вверх» всего на 200 с небольшим текстов — 19,808 против 19,579). Драма находящегося под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебренникова «Лето», посвящённая Виктору Цою и Майку Науменко, стала инфоповодом в 19,336 случаев.

Из числа отечественных сериалов россиянам больше всего запомнились «Полицейский с Рублёвки» и «Мажор» (по 5% каждый).

При этом в топе не оказалось нашумевшего «Домашнего ареста» (3000 материалов в прессе) — впрочем, его, в отличие от остальных, нельзя было увидеть по телевизору.

Как отмечается в пресс-релизе ВЦИОМ, «по-прежнему тяжелее всего ситуация с писателями», поскольку все содержательные ответы на вопрос о запомнившихся в 2018 году авторах набирали не более 2%.

Собственно, по 2% получили Александр Пушкин, Дарья Донцова (у неё в этом году вышло шесть новых романов) и Захар Прилепин (он не выпустил ни одной новой книги, зато ему посвятили более 18 тыс. публикаций).