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Происшествия
Четвероногий пограничник раздает путешественникам подарки на молдавской границе
27.12.2018

Молдавские пограничники продолжают угощать яблоками всех, кто, въезжая в страну, пересекает государственную границу.

У полицейских погранслужбы на КПП «Джурдулешты-Галаць», есть необычный помощник, который помогает раздавать подарки, всем, кто приезжает в нашу страну. Это служебная овчарка.

Пес, по кличке Лаки, обычно трудится в подразделении по оптимизации потока трансграничных перевозок, а свободное от «работы» время, помогает пограничникам управляться с раздачей яблок.

Более того, Лаки не только участвует в раздаче подарков, а еще и демонстрирует путешественникам свои умения и навыки, чем вызывает восторг пассажиров и дарит им хорошее, праздничное настроение.


 
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