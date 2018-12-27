27 Декабря 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Имущество Вячеслава Платона на сотни миллионов леев продадут с молотка
27.12.2018

Высшая судебная палата постановила продать с аукциона активы отбывающего 25-летнее заключение в тюрьме бизнесмена Вячеслава Платона, следует из материалов обвинительного приговора.

Вырученные средства будут направлены для компенсации ущерба, нанесенного Платоном во время аферы с Băncа de Economii. Общую стоимость активов опального бизнесмена суд оценил в 869,22 миллиона леев.

В число наиболее интересных лотов на будущем аукционе значатся 63,89% пакета акций Moldindconbank, 83,12% акций Asito, 87,27% акций Alliance Insurance Group, 70 земельных участков в Кишиневе и других городах Молдовы. Также будут проданы брокерские фирмы Asito Broker SA и Broking-VM.

Деньги со счетов самого Платона и принадлежащих ему компаний будут конфискованы. Под конфискацию пойдут средства со счетов компаний Factoring International SRL, BN-Proalim SRL, Kotvinvest SRL, Stock-Trading SRL, Total International SRL, 170 тысяч леев компании Inamstro и3,67 миллиона леев на счетах компании Moldasig в Agroindbank.

Недавно суд увеличил срок лишения свободы Вячеславу Платону еще на семь лет. Апелляционная палата Кишинева приняла к сведению доводы стороны обвинения и признала Платона виновным. Теперь общий срок лишения свободы бизнесмена достиг 25 лет. 


 
Количество просмотров:
132
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.