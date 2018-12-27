Имущество Вячеслава Платона на сотни миллионов леев продадут с молотка

Высшая судебная палата постановила продать с аукциона активы отбывающего 25-летнее заключение в тюрьме бизнесмена Вячеслава Платона, следует из материалов обвинительного приговора.

Вырученные средства будут направлены для компенсации ущерба, нанесенного Платоном во время аферы с Băncа de Economii. Общую стоимость активов опального бизнесмена суд оценил в 869,22 миллиона леев.

В число наиболее интересных лотов на будущем аукционе значатся 63,89% пакета акций Moldindconbank, 83,12% акций Asito, 87,27% акций Alliance Insurance Group, 70 земельных участков в Кишиневе и других городах Молдовы. Также будут проданы брокерские фирмы Asito Broker SA и Broking-VM.

Деньги со счетов самого Платона и принадлежащих ему компаний будут конфискованы. Под конфискацию пойдут средства со счетов компаний Factoring International SRL, BN-Proalim SRL, Kotvinvest SRL, Stock-Trading SRL, Total International SRL, 170 тысяч леев компании Inamstro и3,67 миллиона леев на счетах компании Moldasig в Agroindbank.

Недавно суд увеличил срок лишения свободы Вячеславу Платону еще на семь лет. Апелляционная палата Кишинева приняла к сведению доводы стороны обвинения и признала Платона виновным. Теперь общий срок лишения свободы бизнесмена достиг 25 лет.