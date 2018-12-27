Пришла беда: У молдавских телеканалов начинают отбирать права на ретрансляцию популярных российских телеканалов

Накануне Нового года стало известно, что один из самых популярных российских телеканалов лишает молдавских партнеров этого права.

Это может произойти через месяц с небольшим

Уже с 11 февраля 2019 года молдавские телезрители, которым полюбились передачи одного из самых популярных в России федерального Пятого канала (его смотрят на территории всей страны, а аудитория составляет более 140 миллионов телезрителей), могут распрощаться со своими кумирами. А все дело в том, что именно с этой даты молдавский телеканал ITV может прекратить его ретрансляцию. По крайней мере, подобная дата обозначена в письме, которое была переслано каналу ITV от российских партнеров за подписью генерального директора Пятого канала Юрия Шалимова. Причины, по которым россияне прекращают действие Договора, никак не обозначены.

Напомним, что сегодня в Молдове работает большое количество телеканалов, которые ретранслируют передачи российских партнеров: Первого канала, РТР, РенТВ, НТВ и ТНТ.

НАША СПРАВКА

Телеканал ITV вещает на базе питерского Пятого канала, контент которого составляет 60 процентов, все остальное – местный продукт. Это собственные политических программы: «Независимое мнение», «Ваше мнение», а также новости. Его директором и руководителем является Наталья Гецеул.

ПАВЕЛ МУНТЯН