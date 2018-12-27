Список Шора

Партия Шора подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве электорального конкурента, участвующего в парламентских выборах от 24 февраля 2019 года по общенациональному избирательному округу. Сегодня же, 27 декабря, партия опубликовала список своих кандидатов, который возглавляет лидер партии – примар Орхея Илан Шор, передаёт IPN.

Родика Сырбу, начальник управления по информированию, связям с общественностью и СМИ в рамках Центральной избирательной комиссии, с которой связалось Агентство IPN, сообщила, что в условиях, когда данная партия оказалась единственной, подавшей документы в этот день, она будет предварительно внесена в бюллетень для голосования под номером 5.

Согласно Кодексу о выборах, ЦИК осуществляет регистрацию выдвинутых кандидатов в течение семи дней со дня приёма документов. Порядок внесения в избирательный бюллетень становится окончательным только после регистрации кандидата в ЦИК в качестве электорального конкурента на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года.

Следующее место в списке Партии Шор, после Илана Шора, занимает Марина Таубер, примар села Жора-де-Мижлок. На третьей строчке находится Петру Жардан, директор компании Avia Invest. Следующие места в списке занимают: Мария Албот, генеральный секретарь партии, Денис Уланов, адвокат в рамках дела Ваnса de Economii, по которому Илан Шор был приговорён судом первой инстанции к 7 годам лишения свободы. В список включена и Регина Апостолова, экс-кандидат на новых местных выборах в Кишинёве, отстранённая от участия в гонке.

В числе кандидатов фигурируют и Валерий Клименко, почётный председатель партии, а также Виталий Кушнир, директор ООО „Социальные магазины”. Помимо них, в список вошли Игорь Химик, Павел Вережану, Валериан Кристя, Вячеслав Лупов, Нина Димогло, Ольга Романова и другие.