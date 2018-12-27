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Происшествия
Кафедральный собор в Кишиневе подвергся ограблению: пострадал привратник
27.12.2018

В самом центре Кишинева совершено разбойное нападение на Кафедральный собор Молдовы.

Вопиющий инцидент произошел сегодня, 27 декабря. Грабители напали на церковнослужителя утром, когда он открывал дверь храма. Они жестоко избили мужчину, оставив его едва живым, и вынесли ценности, в том числе икону Божьей Матери из Хырбовэц.

Об этом сообщил священник Октавиан Мошин.

- Это просто выходит за все рамки. Страшно оставаться одному в церкви, боятся женщины-послушницы. Не знаешь, чего ожидать, - написал на своей странице в Facebook Октавиан Мошин. 


 
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