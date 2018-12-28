«Эй, лошара»: в Кишиневе патрульный полицейский с сигаретой во рту нагрубил водителю

В Кишиневе полицейский с сигаретой в зубах назвал водителя «Лошарой», а после, смутившись, назвал свои имя и фамилию.

В час ночи 25 декабря на улице Куза-Водэ двое патрульных полицейских остановили легковую машину. Водителю они сообщили, что он нарушил ПДД.

Но автомобилист знал свои права и сам пошел в атаку на полицейских. В первую очередь он заметил, что один из полицейских курит.

- Курить в общественных местах нельзя, мужчина, - напомнил правоохранителю водитель.

Реакция полицейского оказалась неожиданно грубой.

- Эй, лошара. Можно курить в общественных местах, если стоишь на месте, - сообщил водителю полицейский.

Водитель напомнил полицейским, что для доказательства правонарушения необходимы материалы видеофиксации или двое понятых, которые смогут подтвердить поступок автомобилиста. После этого один из полицейских начал снимать водителя на телефон. Водитель в свою очередь напомнил правоохранителю, что о начале съемки необходимо предупредить.

- Если вы меня задерживаете, то представьте акт о задержании, - заявил автомобилист.

У полицейского-курильщика он потребовал документы.

- Сюда с документами, - попросил водитель у полицейского с сигаретой.

Страж порядка от такого напора смутился и сообщил, что его документы лежат в машине. Показывать он их так и не стал. После этого водитель вылез из автомобиля пошел к полицейской машине. Там он заставил полицейского достать документы, но давать их в руки «корочку» тот не стал. Предложение зачитать вслух имя и фамилию привело полицейского в замешательство.

- Кустиг Анатол, - представился страж порядка.

Другой полицейский наконец-то передал водителю бланк протокола, но видео так и не предоставил. После этого патрульные полицейские предпочли уйти подальше от излишне напористого водителя.

- Офицеры, так некультурно делать, - закричал вслед полицейским водитель.

Но полицейские сделали вид, что не слышат его. После этого автомобилист уехал с места ДТП. Видео с места диалога с полицейскими он выложил в паблике StopHam Moldova.