Такой новогодней ночи в Молдове не было 10 лет – фото со спутника: Уже 31 декабря начнет валить снег, который не растает 1 января!

Метеорологи, обещавшие снег в первый день 2019-го года, скорректировал свой прогноз в лучшую – снежную - сторону.

Более 10 лет новогодняя ночь в Молдове напоминала что-то среднее между грязевым селем и унылой порой, очей очарованием.

Выход в полночь на улицу для запуска фейерверков превращался затем в большую стирку запачканной одежды. Однако, господа присяжные заседатели, пришел, похоже, снежный праздник на нашу улицу. Судите сами.

Конечно, толщина снежного покрова будет небольшой, но все равно здорово!

Три дня назад синоптики нагадали, что в Молдове снег начнет валить в первый день 2019-го года, а вот сегодня прогноз был подкорректирован. По последним данным, уже с раннего утра 31 декабря 2018-го года пойдет легкий снежок, а к вечеру наметет до 0,6 см.

Не полметра, конечно, но уже кое-что, способное создать новогоднее настроение. Кроме того, снег останется лежать на земле и 1 января, так как температура воздуха в этот день составит от 0 до 4 градусов мороза.

В общем, держим кулаки и верим метеорологам даже больше, чем Мошу Крэчуну, но не меньше, чем Деду Морозу. Про Санта-Клауса промолчу.

ЛИДИЯ ТКАЧ