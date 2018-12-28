Пустить пыль в глаза: Или как в Молдове зарабатывают на желании выпендриваться

Накануне новогодних праздников вытрясти деньги из «любителей понтов» может любой желающей, достаточно обзавестись мало-мальски приличным фотоаппаратом.

Моя соседка Люсечка, мать двоих мальчишек семи и четырех лет, нигде не работает, целыми днями кухарит и носится с детьми. По вечерам решает примеры со страшим, да так, что слышит весь дом. После чего принимается решать проблемы мужаем, менеджером среднего звена, опять же так рьяно и эмоционально, что их ругань слышна на первом этаже. У нее обычная жизнь с походами по выходным в магазины и семейными вылазками в гости к точно таким же семейным друзьям. У нее обычная семья, где мама всегда уставшая, где непослушные дети и муж, который сбегает к друзьям в гараж при каждом удобном случае.

Но страничка Люсечки в социальных сетях рассказывает о совершенно другом: на фотографиях она #счастливая мать, которая очень #счастлива в браке. Разнообразию удовольствий семьи «успешной Люсечки» можно только позавидовать: семейные фото у пальм, букет цветов от любимого мужа, трогательная фотосессия у новогодней елки, где и взрослые и дети одеты в одинаковые свитера с изображением оленей. Люсечка в виртуальной жизни создала вполне успешный проект. А проект требует вложений и, как известно, неплохих. Потому что профессиональные фотографии в студии, особенно накануне новогодних праздников — это непременный атрибут успешной жизни. А стоят фотосессии в Кишиневе недешево.

И Люсечка не жалея ни денег, ни сил заливает в соцсети новые фотки счастливой беззаботной семьи на фоне студийной новогодней елки.

Для тех, кто не в теме проведу краткий ликбез по расценкам на фотосессии, которые накануне новогодних праздников особенно популярны среди молдаван. Например, час в фотостудии, украшенной к новогодним праздникам обходится в среднем в 450 леев в Кишиневе. Это без фотографа. Аренда свитеров с новогодними принтами для взрослых на час обойдется в среднем еще в 500 леев. Если нарядить и детишек, придется доплачивать. Тут все зависит от возраста и количества детей. Услуги фотографа на час в среднем обойдутся еще леев в 700-900. В итоге, для того, чтобы утереть всем своим друзьям и врагам нос такие как Люсечка готовы выбросить почти 2000 леев. 2000 леев из бюджета среднестатистической молдавской семьи, чтобы создать иллюзию успешности и благополучия.

Эти деньги не пойдут на дополнительные занятия для детей, чтобы в будущем у ребенка не было проблем с математикой или иностранными языками, эти деньги не пойдут на занятия спортом для мальчишек, чтобы росли пацаны здоровыми, эти деньги не пойдут на развивающие курсы для самой же «Люсички», чтобы наконец освоить что-то еще, кроме как мастерского владения поварешками. Эти деньги не будут отложены на худой конец для дальнейшего образования для детей. Нет, они будут потрачены на фотосессию, чтобы собрать побольше «лайков» и, чтобы подружки-курицы и бывшие менее «успешные» одноклассницы обзавидововались. Пустить пыль в глаза — наша все!

И таких, как моя соседка Люсечка, большинство. Достаточно зайти на страницу любой фотостудии, чтобы увидеть десятки комментариев от желающих. Кстати, оправдывают свои понты любители выпендрежа весьма банально... «Вот будут у тебя свои дети, поймешь, как удобно приходить в красивую студию, где все готово, а не маяться и создавать такую красоту дома. А это ведь память».

Искусственно созданная память. Мне кажется, куда ценнее кадры, где запечатлены настоящие эмоции ребенка, когда он разворачивает долгожданный подарок, когда все вместе за праздничным столом вы от души смеетесь над чьей-то глупой шуткой, когда с супругом на кухне вместе готовите тот же оливье, когда просто лежите все вместе в обнимку на диване... Вот это и будут фото на память, фото настоящей жизни, без понтов и постановок, фото, которые не будут стоить 2000 леев.

Но, для таких, как моя соседка Люсичка важен внешний лоск и количество «лайков» под глянцевой постановочной фоткой, а не снимки из реальной семейной жизни.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ