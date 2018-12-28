Причина, по которой лидер ПКРМ не уходит из политики

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Политика
Председателя Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимира Воронина спросили вчера в ходе передачи «Политика с Натальей Морарь» на TV8, может ему следует остановиться, бросить парламент, и заняться личной жизнью. В ответ коммунист заявил, что это решать избирателю.
«Избиратель решит, что нам делать», – уточнил он.
На вопрос, не хочет ли он сам уйти, Владимир Воронин ответил, что у него есть обязанности. «Во главе угла долг и ответственность. Поэтому, в такой ситуации, не все зависит от тебя лично», – добавил Воронин.
Андриана Кептине
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