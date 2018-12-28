Список кандидатов в депутаты от ДПМ. Вот кто они по профессии!

“В список кандидатов в депутаты от Демократической партии Молдовы (ДПМ) входят несколько юристов”, – говорится в анализе, проведенном порталом ТРИБУНА.

Таким образом, у трех кандидатов от ДПМ есть по три профессии. Это Влад Плахотнюк (инженер, экономист, юрист), Ангел Агаке (юрист, экономист, менеджер) и Сильвия Раду (юрист, филолог, менеджер).

В то же время, у шести кандидатов по две профессии: Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь (юрист, менеджер), Раду Ребежа (учитель физ культуры, тренер), Демьян Карасени (преподаватель, тренер), Габриэла Железный (фармацевт, юрист), Мария Кулешова (инженер-конструктор, менеджер).

Девять демократов, претендующих на кресло депутата, отмечают, что по профессии они юристы. Это Андриан Канду, Василе Быткэ, Игорь Время, Кристина Лесник, Александр Кауя, Наталья Епураш, Николай Горбан, Полина Кожокару и Виорел Жардан.

В списке есть и шесть экономистов: Константин Ботнарь, Отилия Дрэгуцану, Владимир Витюк, Аурелия Мельник, Сергей Попович и Геннадий Куку; пять педагогов: Нина Цуркан, Нина Стерпу, Мария Кондораки, Даниела Недельчук и Татьяна Лазэр; четыре врача: Руксанда Главан, Светлана Русу, Василий Урсаки и Борис Головин; три политолога: Ион Даскэл, Юрий Киореску, Павел Янец и два учителя: Татьяна Голбан и Родика Кучеряну.

Также в списке ДПМ есть инженер-механик (Павел Филип), историк (Моника Бабук), менеджер (Владимир Андронаки), журналист (Думитру Дьяков), инженер (Виолетта Иванова), магистр международных отношений (Борис Фока), инженер-технолог (Алена Кирку), винодел (Валерий Драгнев), товаровед (Марианна Кирияк), агроном (Даниел Думиникэ), антрополог (Наталья Рошка), менеджер (Серафим Рогати) и кандидат со средним образованием (Ион Кэрпиняну).

Следует отметить, что два кандидата не указали, кем являются по профессии. Это Светлана Ротунду и Алина Пугаческу.

Из 53 кандидатов списка, 24 – женщины.

Андриана Кептине