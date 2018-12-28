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Общество
Как выглядит КПП «Паланка», который откроется сегодня?
28.12.2018

Открытие нового пункта пересечения границы в Паланке состоится в пятницу, 28 декабря, в 13.00. Между тем, ПРООН в Молдове опубликовала видео, показывающее, как выглядит этот объект на молдо-украинской границе.

«Десятки людей работали бок о бок в течение 18 месяцев, чтобы этог уникальный проект для нашей страны стал реальностью. Мы рады, что нам удалось построить его именно так, как он был спроектирован – адаптировали к максимальным требованиям всех водителей и пассажиров и в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности границ», – пишет ПРООН в Молдове.

Новый контрольно-пропускной пункт «Паланка» был построен с европейской поддержкой. Бюджет строительства нового пункта пропуска составляет 6,2 млн евро, из которых 4,5 млн выделены Европейским Союзом и 1,7 млн евро – Правительством Республики Молдова. Проект реализован Программой развития ООН (ПРООН).


 
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