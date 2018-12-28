Застрахованным гражданам РМ не надо предъявлять бумажную версию полиса

Застрахованным гражданам Молдовы больше не надо предъявлять бумажную версию медицинского полиса при посещении врача, госпитализации или для получения компенсируемых лекарств. Чтобы напомнить об этом, Минздрав выпустил информационный видеоролик.

Новые правила использования полиса обязательного медстрахования вступили в силу летом. Вся информация о застрахованном получателе медслуг теперь доступна в электронном формате.

Проверить ее можно на сайте Национальной компании медстрахования, а пациентам больше не нужно иметь при себе медполис.