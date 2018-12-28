Дан Балан стал членом жюри музыкального шоу в Украине

Известный молдавский исполнитель Дан Балан стал членом жюри музыкального шоу в Украине "Голос краины". Передача выйдет в эфир в январе следующего года. Певец уже появился в промо-ролике, запущенном на украинском телеканале 1+1.

Сам Дан Балан разместил в Instagram фотографии с отборочного тура конкурса. Коллегами молдавского исполнителя в жюри будут Тина Кароль, Монатик и Потап.

По словам продюсера шоу, впервые в состав жюри вошла звезда международного уровня.

Молдавский исполнитель также напишет песню для одного из участников конкурса.