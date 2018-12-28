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Знаменитости
Известный молдавский исполнитель Дан Балан стал членом жюри музыкального шоу в Украине "Голос краины". Передача выйдет в эфир в январе следующего года. Певец уже появился в промо-ролике, запущенном на украинском телеканале 1+1.
Сам Дан Балан разместил в Instagram фотографии с отборочного тура конкурса. Коллегами молдавского исполнителя в жюри будут Тина Кароль, Монатик и Потап.
По словам продюсера шоу, впервые в состав жюри вошла звезда международного уровня.
Молдавский исполнитель также напишет песню для одного из участников конкурса.
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