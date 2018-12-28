Лей укрепится в начале 2019 года: курс валют на праздники

|
|
...
|
Экономика
Национальный банк страны установил обменный курс на пятницу и новогодние выходные: лей выигрывает у основных конкурентов.
Национальный банк Молдовы установил обменный курс на период с 28 декабря 2018-го по 1 января 2019 года.
Лей продолжит укрепляться по отношению ко всем игрокам на валютном рынке страны.
Так "европеец" уступит еще шесть банов и будет торговаться по 19,5212 лея. Столько же проиграет и доллар. Он установится на отметке в 17,1427 лея.
В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2469 в переводе на молдавское платежное средство и 4,2001 в пересчете на нацвалюту.
Украинская гривна тоже сдаст позиции. Ее в последующие пять дней можно приобрести по 0,6239 лея
Рекомендуем
Обсуждение новости
|