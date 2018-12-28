Компания Tirex-Petrol SA выставлена на продажу

Компания Tirex-Petrol SA, один из крупнейших операторов на рынке нефти в Молдове продается. Причины ее продажи пока не были объявлены, но уже известен потенциальный покупатель.

В 2016-2017 году годовой оборот компании составил около 1 млрд леев (резко упав по сравнению с 2014-2015 годами – 1,67 млрд леев). На молдавском рынке нефти Tirex-Petrol занимала 4-5 позиции после Rompetrol, Lukoil, Petrom, Vento и Bemol, пишет point.md со ссылкой на mold-street.com.

В начале этого года у Tirex была сеть из 75 автозаправочных станций, но после того, как разразился скандал, связанный с уголовным преследованием в отношении некоторых руководителей компании, был инициирован процесс реорганизации. У компании сменился директор и юридический адрес.

Мажоритарный акционер Tirex Petrol, швейцарская компания Mabanaft-Moldova GmbH (с долей более 95%) в качестве учредителей указывает Mabanaft GmbH & Co. KG - торговое подразделение Marquard & Bahls AG в Германии; BMP Trading GmbH в Германии; Наталью Чечетову, дочь молдавского миллионера Николая Черного, а также указан миллионер Семен Блох, бывший деловой партнер российского миллиардера Романа Абрамовича.

Совет по конкуренции объявил потенциального покупателя. Это Estcon Construct SRL из Александровки, Яловенского района, небольшая строительно-торговая компания с уставным капиталом в восемь миллионов леев и оборотом около 13 миллионов леев (в 2012 году).

Estcon Construct SRL принадлежит Татьяне Игнат и с конца прошлого года также получила лицензию на деятельность на рынке нефти, но только на импорт и оптовую торговлю бензином и дизельным топливом. Неясно, откуда у Estcon Construct есть финансовые ресурсы, необходимые для такой покупки.

Кроме того, данные Агентства государственных услуг показывают, что по состоянию на 14 ноября 2018 года судебный пристав-исполнитель наложил определенные запреты на активы и операции Estcon Construct SRL.

Совет по конкуренции уже объявил, что рассматривает уведомление, представленное Estcon Construct SRL о намерении приобрести Тirex Petrol SA.