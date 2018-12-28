Предупреждение для водителей – готовьте деньги на новые удостоверения

Постановлением правительства №1127/2008 были утверждены водительское удостоверение нового (тогда, в 2008 году.) образца и временное водительское удостоверение (то же) нового образца.

В 2014 году руководство Молдовы подписало соглашение с ЕС. И согласно положениям соглашения (приложение Х Транспорт), Молдова взяла на себя обязательства с 2014 года применить положения Директивы ЕС 2006/126/ЕС и ввести водительские удостоверения образца ЕС.

Обязательства исполнили в 2015 году, когда постановлением №398/2015 был утвержден образец водительского удостоверения поколения DL-2015. И было решено «новое» удостоверение ввести в оборот не позднее 1 сентября 2015 года. То есть с отступлением (нарушением) взятых обязательств.

В апреле 2018 года (постановлением №320/2018) действующее постановление дополнили и с 01.09.2018 года ввели в действие (опять) новое международное водительское удостоверение.

Теперь (сегодня), со ссылкой на ту же директиву (2006/126/ЕС) МВД предлагает, начиная с 01.07.2019 года, ввести еще новее водительское удостоверение - образца DL-2019.

Таким образом, окажется, что водители скоро запутаются в своих удостоверениях: были удостоверения образца DL-1995 и DL-2008, которые продолжают действовать, теперь два «новых» образца - DL-2015 и DL-2019.

При этом в проекте постановления предписано, что удостоверения образца DL-2019 будут выдаваться с даты, когда агентство публичных создаст условия для применения и выдачи новых удостоверений, но не позже 01.07.2019 года. То есть даже не определили примерную дату готовности, до того как предлагать постановление правительства.

И все это больше похоже на предупреждение для водителей – готовьте на (опять!) на новые удостоверения.

Хотя в пояснительной записке к проекту утверждается, что для внедрения новшеств каких-либо бюджетных финансовых средств не потребуется. Все правильно. Платить будут водители, владельцы авто. А публичное агентство соберет денежки на определенные нужды. Ведь если разобраться, то явно просматривается факт: агентство и было создано для выкачивания денег из населения.

Думитру БАРБАЛАТ