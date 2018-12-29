29 Декабря 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Поющий молдавский олигарх Влад Плахотнюк: «Я пью, пока кошка не скажет «мяу!»
29.12.2018

На интернет-ресурсе allmoldova.com появилось любопытное видео. На каком-то торжестве лидер Демпартии Плахотнюк танцует под песню в стиле «манеле», а потом в какой-то момент берет микрофон и начинает петь по очереди с солистом.

На вечеринке обстановка весьма расслабленная, а среди танцующих замечен небезызвестный спортсмен Константин Цуцу. Особенно все начинают аплодировать, когда Влад Георгиевич поет следующие слова:

- Я пью, пока кошка не скажет «мяу!»

Следует отметить, что собравшиеся, вопреки словам музыкальной композиции, не выглядят подвыпившими. Даже наоборот.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.