Погода в Молдове на 29 декабря: Повалит снег с дождем

|
|
...
|
Общество
Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 29 декабря.
Согласно прогнозу синоптиков, в cубботу, 29 декабря, на всей территории республики ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега.
В столице температура днем составит +1...+4 градусов, ночью - 0...+2 градусов.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне 0...+3 градуса днем и -1...+1 ночью
На юге Молдовы температура воздуха составит +2...+5 градусов днем и +1...+3 ночью.
Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|