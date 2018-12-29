Общество Погода в Молдове на 29 декабря: Повалит снег с дождем Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 29 декабря. Согласно прогнозу синоптиков, в cубботу, 29 декабря, на всей территории республики ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега. В столице температура днем составит +1...+4 градусов, ночью - 0...+2 градусов. На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне 0...+3 градуса днем и -1...+1 ночью На юге Молдовы температура воздуха составит +2...+5 градусов днем и +1...+3 ночью. Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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