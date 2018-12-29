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Общество
Новый пункт пропуска государственной границы „Паланка” был открыт
29.12.2018

Новый пункт пропуска государственной границы „Паланка”, администрируемый совместно таможенниками и сотрудниками пограничной полиции Республики Молдова и Украины, был открыт в пятницу, 28 декабря, после реконструкции. В связи с расширением пункта пропуска, время ожидания на таможне сократится, как обещают власти, цитируемые IPN.

Премьер-министр Павел Филип заявил в ходе церемонии открытия пункта, что для обоих государств это событие является важным. Премьер-министр поблагодарил украинскую сторону, а так же Евросоюз за финансовую поддержку. Он отметил, что данный проект является примером эффективного использования денег ЕС в пользу граждан. „Мы сумели построить здесь современную европейскую инфраструктуру. Этот пункт пропуска, построенный по европейским стандартам, еще больше приближает нас к Европе”, - заявил премьер.

„Во времена, когда мы постоянно сталкиваемся с проблемами, а архитектура безопасности постоянно меняется, защита собственных границ, конечно, является стратегической задачей. В то же время, для нас важна поддержка, которую мы чувствуем со стороны наших друзей из Украины”,- заявил премьер-министр. Павел Филип заверил украинского президента Петра Порошенко, присутствовавшего на мероприятии, что Молдова поддерживает Киев в требованиях защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко отметил в свою очередь, что речь не идет о простом пункте пропуска на границе, не только сокращено время ожидания на границе между двумя дружественными государствами, Украины и Республики Молдова, а о совместной проверке паспортов, общих таможенных процедурах, все на благо граждан. По словам главы украинского государства, этот пункт пропуска будет играть важную роль и в борьбе с контрабандой и трансграничными преступлениями. По словам Петра Порошенко, очень важно, что Украина и Республика Молдова выполняют свои обязательства перед европейскими партнерами.

Бюджет проекта оценивается в 6,18 млн. евро, из которых 4,5 млн. евро были выделены ЕС, а 1,68 млн. евро – Правительством Республики Молдова.

Менеджер проекта Адриан Беженару заявил журналистам, что новое строительство расположено на 2,5 га и включает в себя современное административное здание, с более чем 30 офисами для сотрудников Таможенных служб и Пограничной полиции двух стран. Также, есть специально обустроенные помещения для контроля легковых и грузовых автомобилей, а так же зал ожидания для водителей грузовиков. На въезде и выезде предусмотрено в общей сложности десять полос. Пункт пропуска имеет и пост контроля для лиц, пересекающих границу пешком или на велосипеде.


 
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