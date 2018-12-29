Илиан Кашу: «Не удивлюсь, если Ренато Усатый приземлится с парашютом на крыше дома правительства»

В пятницу, 28 декабря, прошел национальный совет «Нашей партии», на котором были названы первые 17 кандидатов в одномандатных округах на предстоящих 24 февраля будущего года парламентских выборах в Молдове. В тот же день в офисе партии состоялась официальная презентация кандидатов.

«Вокруг участия «Нашей партии» на предстоящих в феврале будущего года парламентских выборах ходят множество слухов, - сказал в начале пресс-конференции вице-председатель НП Илиан Кашу. – Тот факт, что этим интересуются многие граждане нашей страны – показатель популярности «Нашей партии» в обществе. Несмотря на фальшивые соцопросы о низкой поддержке НП, 20 мая на досрочных местных выборах в Бельцах мы доказали обратное. Будучи единственной реально оппозиционной партией правящему режиму, кандидат от «Нашей партии» на должность мэра города Николай Григоришин набрал тогда 64 процента, безоговорочно победив в первом же туре. Надеемся, что получим реальную поддержку избирателей и на предстоящих парламентских выборах в феврале будущего года».

Затем вице-председатель «Нашей партии» Елена Пануш зачитала утвержденный список кандидатов в одномандатных округах, в котором она баллотируется от НП в округе № 3 в Единцах. Вот остальные кандидаты от НП: округ №4, Рышкань – Виктор Богатько, примар города, председатель территориальной организации НП в Рышкань, юрист; округ №5, Глодень – Стела Онуца, примар города, председатель территориальной организации НП в Глодень, юрист; округ №6, Дрокия - Нина Черетеу, примар города, председатель территориальной организации НП в Дрокия, юрист; округ № 7, Сорока – Анастасия Телевка, местный советник, председатель территориальной организации НП в Сороках, педагог; округ №8, Флорешть – Людмила Крыжановская, секретарь территориальной организации НП во Флорешть, зооинженер; округ №9, Бельцы – Иван Осояну, вице-председатель территориальной организации НП в Бельцах, экономист; округ №10, Бельцы – Елена Грицко, вице-председатель «Нашей партии», советник мунсоветаБельц, юрист; округ №11, Фэлешть – Александру Северин, председатель территориальной организации НП в Фэлешть, местный советник, педагог; округ №25, Кишинев – СерджиуУрекяну, территориальная организация НП в Кишиневе, медик; округ №27, Кишинев – Илиан Кашу, вице-председатель «Нашей партии», МСК, политолог; округ №28, Кишинев – Дмитрий Чубашенко, вице-председатель «Нашей партии», МСК, журналист; округ №40, Чимишлия – Валентин Чимпоеш, примар города Бесссарабка, председатель территориальной организации НП, педагог; округ №41, Леова – СерджиуБутук, вице-председатель района Кантемир, председатель территориальной организации НП в Кантемире, юрист; округ №42, Кантемир – Роман Чубачук, примар города Кантемир, экономист; округ №43, Кагул – СерджиуРенца, местный советник, председатель территориальной организации НП в Кагуле, экономист; округ №45, Комрат – Дмитрий Левинтий, местный советник, вице-председатель территориальной организации НП, инженер.

Список кандидатов «Нашей партии» по другим одномандатным округам будет предоставлен позднее после дополнительных консультаций на местах и в руководстве партии. «Что касается партийного списка кандидатов, то он будет сформирован в ближайшее время, и его озвучит на пресс-конференции сам председатель НП Ренато Усатый, - сказал Дмитрий Чубашенко, подчеркнув, что «Наша партия» не намерена участвовать в референдуме, который будет проводиться параллельно с выборами. - Это очередные махинации власти и мы в них не участвуем. Предлагаем и нашим сторонникам последовать этому примеру».

Кандидаты НП по одномандатным округам Елена Грицко и Дмитрий Чубашенко отметили, что «Наша партия» хорошо понимает угрозы, которые исходят от правящего режима Плахотнюка. Вице-председатели также напомнили, что в 2014 году политформированиеРенато Усатого было незаконно снято с парламентских выборов за несколько дней голосования. На этот раз у режима не получится реализовать свой план – НП имеет опыт реальной оппозиционной борьбы и тактически готова к разному ходу событий, заявила Елена Грицко: «Мы учитываем все варианты, на которые может пойти Плахотнюк и готовы противостоять любым противоправным действиям властей».

«Мы идем к согражданам не с гречкой и с тушенкой, а с обещанием честно работать в защиту их интересов, - отметил в конце пресс-конференции вице-председатель «Нашей партии» Илиан Кашу. – Мы будем фиксировать и обращать внимание как внутренних, так и зарубежных наблюдателей на все факты подкупа избирателей».

Кашу не исключил возможность появления в стране лидера «Нашей партии» Ренато Усатого для участия в избирательной кампании: «Вы же знаете, что от него можно всего ожидать – даже десантирование с парашютом на крышу Дома правительства».

Николай МЕНЮК