Глава государства нашел платформу, предоставляющую ему гораздо больше пространства для маневра

Выдвинув идею создания Национального народного движения, президент учел и международный опыт, в том числе Владимира Путина. Возможно, глава государства сделал определенные выводы о вещах, которые пошли не совсем по плану, поэтому мы можем предположить, что он гораздо более подготовлен, чем те, кому досталась роль «пионеров» в этой области. Об этом говорится в материале, опубликованном на www.coment.md.

«Имея самую широкую народную поддержку, Игорю Додону будет совсем не сложно создать это новое движение, даже если власть будет пытаться ему помешать. Глава государства уже объявил, что подразделения движения появятся в каждом районе, и это произойдет в самое ближайшее время. А это значит, что идея президента распространится очень быстро по всей стране, и будет действовать уже во время избирательной кампании.

Таким образом, пытаясь «изолировать» президента Додона, чтобы держать подальше от избирательного процесса, представители власти получили обратный результат – глава государства нашел платформу, которая даст ему гораздо больше пространства для маневра, чем любая политическая платформа», – отмечает источник.

Кристина Пендя