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Здоровье
Более 20 случаев заболевания гриппом было зафиксировано на прошлой неделе Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/bolee-20-sluchaev-zabolevaniya-grippom-bylo-zafiks-1054381
29.12.2018

С начала холодного сезона в Молдове зарегистрировано 33 случая заболевания гриппом, из которых 23 – только на прошлой неделе.

Как отметили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ), с точки зрения эпидемиологической ситуации уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время считается низким. По предварительным данным из районов в период с 17 по 23 декабря число случаев ОРВИ уменьшилось. В то же время было зарегистрировано 8236 новых случаев острых инфекций верхних дыхательных путей.

Образцы, взятые у пациентов с гриппом, показали наличие вирусов A (H1N1) и A (H3N2). Во всех этих случаях заболевшие не прошли вакцинацию против сезонного гриппа. Они были госпитализированы, и получили лечение согласно клиническому протоколу, сообщает moldpres.md.

Эпидемиологи рекомендуют гражданам воздерживаться от самолечения и обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания. Беременным женщинам, лицам с ослабленным иммунитетом, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом и ожирением следует воздерживаться от контакта с больными.

Врачи также призывают население и медицинский персонал использовать защитные маски при оказании помощи и уходе за больными, мыть руки водой и мылом, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками во время кашля или чиханья, избегать мест массового скопления людей. 


 
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