11 новых юбилейных и памятных монет запускает в обращение Национальный банк Молдовы

Новые юбилейные и памятные монеты появятся в Молдове уже в ближайшие дни.

Вчера, 28 декабря, Национальный банк Молдовы (НБМ) выпустил в обращение 11 новых юбилейных и памятных монет. Решение об этом было опубликовано в «Monitorul Oficial».

Серия «Аллея классиков в городском саду «Штефан Чел Маре ши Сфынт» мун. Кишинэу будет дополнена двумя монетами «Константин Негруцци».

Серию «Выдающиеся личности» пополнили монеты: Ион Друцэ – 90 лет со дня рождения, Джордже Менюк – 100 лет со дня рождения, Михаил Березовский – 150 лет со дня рождения.

Серию «Выдающиеся женщины» пополнит монета «Ада Зевин - 100 лет со дня рождения», а к серии «Красная книга Республики Молдова» добавится монета «Дунайский сокол».

НБМ также вводит в обращение монеты «Монастырь Святого Великомученика Феодора Тирона в Кишинэу» и «Усадьба семьи Ралли в селе Долна Стрэшенского района».

Еще две монеты дополнят серию «Наука и достижения»: «Иван Мокан – 100 лет со дня рождения» и «Михай Маринчук - 80 лет со дня рождения».

Продажа юбилейных и памятных монет будет осуществляться через Национальный банк Молдовы и лицензированные банки. Они могут быть использованы в качестве платежного средства по их номинальной стоимости, сообщает moldpres.md.