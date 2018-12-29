Топ-10 событий 2018 года в Молдове: В лидерах сплошной позор...

Зато наших граждан совсем не заинтересовали налоговая реформа, вспышка кори и продажа Air Moldova братьям-румынам.

Почти месяц назад мы, открыв интернет-голосование, попросили читателей «КП» определить, какие события 2018 года стали для них знаковыми. Всего в списке было 25 событий, а мы предлагаем вам итоговую десятку по мере возрастания.

10-е место: Продажа Республиканского стадиона посольству США

В июле парламент утвердил в окончательном чтении, голосами 65 депутатов, передачу Республиканского стадиона в собственность Соединенных Штатов Америки для строительства нового здания посольства.

9-е место: Группа DoReDos попала в «десятку»!

Молдова традиционно участвовала в конкурсе «Евровидение». В 2018 году ее представляла группа DoReDos. Коллектив исполнил песню Myluckyday, которую для нее написал король российской эстрады Филипп Киркоров. По итогам голосования Молдова на «Евровидении-2018» заняла 10-е место.

8-е место: Высылка российских дипломатов из Молдовы

27 марта Молдова объявила персонами нон грата трех дипломатических сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе. Как сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции, такое решение было «принято в знак солидарности с Великобританией».

7-е место: Жесткая резолюция Европарламента по Молдове

14 ноября в Европейском парламенте прошло голосование по отчету об имплементации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС. Была принята резолюция, в которой жестко критикуется положение вещей в Молдове.

6-е место: Объявление недействительными выборов мэра Кишинева

3 июня в Кишиневе состоялся второй тур выборов мэра Кишинева. По его итогам победу одержал лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, набрав свыше 52% голосов избирателей. Однако через несколько недель суд постановил: Андрею Нэстасе мэром Кишинева не быть, признав результаты выборов недействительными.

5-место: Преждевременная отставка с поста мэра Кишинева Киртоакэ

В январе 2018 года либерал Дорин Киртоакэ подал в отставку с поста мэра Кишинева. По факту, к этому времени он уже не управлял молдавской столицей в связи арестом. Однако благодаря его отставке кишиневцы, наконец, получили права выбрать нового градоначальника.

4-е место: Взрыв в многоэтажке в Кишиневе

Прогремел он 6 октября в одном из жилых домов в Кишиневе, на Московском проспекте. Поначалу причиной случившейся трагедии, отнявшей жизни пяти человек, в том числе четырехлетнего ребенка, назывался взрыв газового баллона. Позже эту версию опровергли и назвали другую – утечка газа.

3-место: Рекордное участие жителей Молдовы в «Бессмертном полку»

С каждым годом число людей, принимающих участие в праздновании Дня Победы, только увеличивается! Как и тех, кто поддерживает акцию «Бессмертный полк». В последней приняли участие по всей Молдове порядка 150 тысяч человек.

2-е место: Запрет российских телепередач

Депутаты парламента изменили Кодекс о телевидении и радио (КСТР), который предполагает, в частности, борьбу с российской пропагандой. Из эфира пропали российские аналитические передачи.

1-е место: Временное отстранение Игоря Додона от должности президента Молдовы

2 января Конституционный суд одобрил запрос об отстранении от должности Игоря Додона после его отказа утвердить кандидатуры новых членов правительств. Затем до конца года отстранения еще имели место быть – в декабре число таковых достигло пяти…