29 Декабря 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
"Не бросайтесь камнями из стеклянного дома". Ткачук ответил Воронину
29.12.2018

Экс-депутат парламента РМ, доктор истории Марк Ткачук отреагировал на прозвучавшее в интервью Наталье Морарь заявление лидера ПКРМ Владимира Воронина, сообщает eNews.

"Правильно, правильно говорит Воронин. Все предатели мазаны одним дерьмом, особых различий среди них нет. Что Додон, что Сырбу, что Чебан, что Загородный, что сам Воронин. Попробуй тут найти 10 отличий. Сплошное сходство. Все они предали и свою партию, и свой народ, и свою страну. И сделали это они небезвозмездно, не выдержав тяжелого испытания каленным баксом.

Начинающему троллю Воронину, заканчивающему свою политическую биографию в облике спойлера, я дам совет: " Не бросайтесь камнями из стеклянного дома, Владимир Николаевич!"

Хотя, прости Господи, какие тут могут быть советы?", написал на своей странице в Facebook Марк Ткачук.

Ранее сообщалось, что Владимир Воронин в рамках интервью Наталье Морарь заявил о том, кого он считает предателями.


 
Количество просмотров:
98
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.