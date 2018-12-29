"Не бросайтесь камнями из стеклянного дома". Ткачук ответил Воронину

Экс-депутат парламента РМ, доктор истории Марк Ткачук отреагировал на прозвучавшее в интервью Наталье Морарь заявление лидера ПКРМ Владимира Воронина, сообщает eNews.

"Правильно, правильно говорит Воронин. Все предатели мазаны одним дерьмом, особых различий среди них нет. Что Додон, что Сырбу, что Чебан, что Загородный, что сам Воронин. Попробуй тут найти 10 отличий. Сплошное сходство. Все они предали и свою партию, и свой народ, и свою страну. И сделали это они небезвозмездно, не выдержав тяжелого испытания каленным баксом.

Начинающему троллю Воронину, заканчивающему свою политическую биографию в облике спойлера, я дам совет: " Не бросайтесь камнями из стеклянного дома, Владимир Николаевич!"

Хотя, прости Господи, какие тут могут быть советы?", написал на своей странице в Facebook Марк Ткачук.

Ранее сообщалось, что Владимир Воронин в рамках интервью Наталье Морарь заявил о том, кого он считает предателями.