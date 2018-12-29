Зинаида Гречаный: Для дружбы и с Западом и с Востоком, у власти в Молдове должны быть прагматичные люди

Для того, чтобы Республика Молдова имела хорошие отношения и с Западом и с Востоком, страной должны руководить политики государственники, прагматики и профессионалы. Об этом заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, передает IPN.

Зинаида Гречаный утверждает, что Молдова находится между двумя большими экономическими блоками – Европейским союзом и Евразийским союзом, и должна воспользоваться этим преимуществом. „Находясь между этими двумя экономическими блоками, грех не дружить со всеми. Почему мы всегда должны дружить с одними против других, ради кредитов и грантов?”, - отметила она в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ.

По ее мнению, Молдова должна уметь защищать свой рынок и сделать так, чтобы крупным игрокам было выгодно работать с Республикой Молдова. Лидер ПСРМ сослалась на то, что инвесторы с обоих направлений могли бы создавать предприятия на территории страны, могли бы производить различные товары, которые можно было бы экспортировать в любую точку мира.

Об участии социалистов в следующих парламентских выборах, Зинаида Гречаный сказала, что 30% из списков Партии социалистов являются представителями этнических меньшинств. В то же время, 22 членов или 40% от общего числа кандидатов в списках - это женщины.

Лидер ПСРМ отметила, что треть населения Республики Молдова представляет собой этнические меньшинства, поэтому партия решила, чтобы представители большинства этнических групп были среди кандидатов социалистов.

В то же время, Зинаида Гречаный говорит, что список социалистов для следующих парламентских выборов не окончательный, и могут быть сделаны изменения. Это будет зависеть от деятельности каждого члена в отдельности. Кандидаты по одномандатным округам были избраны в ходе предварительных выборов внутри партии.