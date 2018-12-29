Срок пребывания молдавских грузоперевозчиков и пассажиров в Украине будет расширен

Максимальный срок в 90 дней, в течение которого грузоперевозчики и пассажиры из Республики Молдова могут находиться на территории Украины, будет расширен. Украинский президент Петр Порошенко объявил о реализации в самое ближайшее время протокола, который решит проблемы грузоперевозчиков и пассажиров. Объявление было сделано в ходе встречи с премьер-министром Павлом Филипом, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз правительства.

Премьер-министр Павел Филип отметил, что в части общих проектов, государства движутся в динамичном темпе, а возникшие проблемы решаются в быстром темпе и на благо граждан обоих государств. В качестве примера, премьер-министр отметил начало совместного контроля на молдавско-украинской границе на нескольких сегментах границы, в том числе приднестровском.

В этом контексте Петр Порошенко выразил готовность расширения общего контроля и в других пунктах пересечения государственной границы. Кроме того, президент Украины высказался за активизацию совместных действий для обеспечения безопасности в регионе и продвижения суверенитета и территориальной целостности двух государств. Президент Украины подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных организаций, а так же активизацию экономических отношений.

Стороны обсудили и вопросы, касающиеся реализации протокола о либерализации автомобильного транспорта и воздушного транспорта между Республикой Молдова и Украиной и обменялись мнениями о внутренней ситуации в обеих странах.