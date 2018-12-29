Молдаванина признали самым ловким футболистом России

Уроженца Молдовы и многолетнего игрока «Ростова» Александра Гацкана признали одним из самых результативных футболистов российской футбольной Премьер-лиги.

34-летний футболист показал наивысшую результативность по успешным подборам на чужой половине поля. По итогам 17 туров он сделал 84 подбора, в среднем по пять за матч.

За этот же время он провел 55 отбора, что в среднем составляет 3,3 отбора за матч. По этому показателю он также находится в группе лидеров, сообщает "Молдавский футбол".

Уроженец Кишинева, Александр Гацкан пришел в большой футбол через клуб «Униспорт-Авто». В после результативного сезона в Молдове его заметили и пригласили в московский «Спартак». Позднее Гацкан играл за казанский «Рубин» и челябинский «Спартак». Но расцвет карьеры футболиста из Молдовы связан с «Ростовом». С 2008 года Гацкан на позиции полузащитника провел за ставшую родной команду более 300 матчей.

В 2015 году Александра Гацкана признали лучшим футболистом года в Молдове.