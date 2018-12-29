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Происшествия
На трассе Кишинев – Леушены бензовоз столкнулся с автомобилем
29.12.2018

Трассу Кишинев – Леушены закрыли для движения автомобилей после столкновения бензовоза и легковушки.

Инцидент произошел 28 декабря недалеко от въезда в Леушены. Учитывая риск разлива и воспламенения топлива из цистерны, пожарные приняли решение ограничить движение автотранспорта по трассе.

- Полицейские экипажа перенаправляют машины. Проводится исследование, чтобы определить причину, которая привела к аварии, - сообщила TV8 пресс-секретарь Инспектората полиции Кристина Викол.

На время ликвидации последствий ДТП водителей, следующих в сторону Кишинева, перенаправляли на Хынчешты.


 
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