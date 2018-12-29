В Кишиневе задержали вора, который грабил женщин

Полицейские задержали 28-летнего жителя Рышкановки, который, согласно материалам дела, нападал на улице на женщин и отбирал у них сумки и материальные ценности.

Мужчина обвиняется в том, что 2 декабря он напал на женщину на ул. Алеку Руссо. Преступник отобрал у девушки сумку, в которой были деньги и ценные вещи. Ущерб оценен в 8000 леев.

Второй эпизод случился 13 декабря на Албишоаре. Преступник, также, напал на молодую девушку и отобрал у нее два телефона, которые были оценены в 7500 леев.

Полицейским удалось задержать вора, который признал свою вину. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления. Теперь ему грозит тюремное заключение, сроком, до 7 лет.