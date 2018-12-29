Богдан Цырдя рассказал, как не допустить прихода к власти в Молдове очередного АЕИ

10 лет подряд, как бы ни голосовали наши граждане, все равно получается Альянс за европейскую интеграцию. Об этом на своей странице в соцсети пишет политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя, который решил обозначить несколько рекомендаций на этот счет.

Текст комментария публикуем без сокращений.

1. Не голосуйте за “независимых”. На второй же день они вступают в Демпартию. Так было в Народном собрании Гагаузии. ДПМ, не имея ни одного голоса, получила большинство! Значит, голосовать надо только за партийных кандидатов!

2. Не голосуйте за граждан с уголовными делами. Они тоже вступят на второй же день в Демпартию. Генпрокурор знает почему.

3. Не голосуйте за партии с рейтингом в зоне плинтуса (1-2%). Они не пройдут, а их голоса отойдут АЕИ. Речь о ПКРМ, НП, СДПМ, РСПМ и т.д.

4. Не голосуйте за вассалов ДПМ. Речь о ПКРМ, СДПМ и партию Шора. Если они пройдут в парламент, тут же создадут альянс с ДПМ и дадут ей всю власть!!! Они не критикуют ДПМ, их лидеры – бизнес-партнеры ДПМ. Для дополнительной информации обращайтесь к генпрокурору.

5. Не голосуйте за клонов. Клоны – это партии с похожими названиями с партиями-фаворитами предвыборной гонки. У нас это РСПМ, СПМ. Будьте внимательны со спойлерами. В 2014 году альянс запустил блок “За Таможенный союз” (Формузал и Шелин). Блок набрал 5%, украв их у левых партий. То же самое было и с Партией коммунистов-реформаторов – 5%. Вот так альянс сохранился у власти. Кстати, сегодня Формузал живет в Германии, открыто поддерживает ДПМ и Николая Дудогло.

6. Особое внимание – партиям, которые призывают к бойкоту выборов или к уничтожению бюллетеней. Это прислужники режима. Они критикуют левых, пытаясь вызвать апатию, дабы победа досталась правым! Напомним, что в 2014 году Ренато Усатый призвал уничтожить бюллетени. 4% граждан так и сделали. Альянс сохранил власть. В 2016 году Владимир Воронин, на радость посла США, призвал всех граждан бойкотировать президентские выборы. Правые вышли поголовно, 6-7 % левых – нет. Победа Игоря Додона оказалась на грани!

7. Не отдавайте свои голоса блоку ПАСкуДА (АКУМ). Это бывшие бизнес-партнеры ДПМ и ее политические партнеры по АЕИ. Голосуя за АКУМ, голосуете за АЕИ, а значит, за коррупцию, бедность, беспредел и русофобию в придачу. Кто не верит – спросите посла США. Он открыто сказал, что после выборов АЕИ возродится.

P.S. Подарки берите у всех. Но голосуйте, как надо.