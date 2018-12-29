С 1 января снизятся цены более чем на 200 медицинских услуг

Постановление о внесении изменений в Приложение № 3 к постановлению правительства о тарифах на медико-санитарные услуги опубликовано сегодня в «Monitorul Oficial», передает Молдпрес.

Цель кабмина - привести национальное законодательство в соответствие с законодательством Европейского союза и, кроме снижения тарифов на 221 медицинскую услугу, предусматривает включение тарифов на 135 новых услуг.

Кроме того, после пересмотра каталога единых тарифов на медицинские услуги, 208 медицинских услуг, которые ранее были платными, будут исключены, и еще 276 услуг будут переименованы.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, снижение тарифов проведено благодаря внедрению централизованной процедуры закупки лекарств и расходных материалов через Центр централизованных государственных закупок.

Постановление вступает в силу 1 января 2019 года.