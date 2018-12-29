Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги

Знаменитая актриса Елена Проклова решила озвучить пророчество, которое ей передала знаменитая прорицательница Ванга. Артистка молчала 25 лет.

На днях Елена Проклова связалась с редакцией программы "На самом деле" Первого канала. Знаменитость заявила, что готова предать огласке тайное послание Ванги российскому народу.

Провидица приказала Елене обнародовать эти пророчества лишь в том случае, если в течение 25 лет произойдет все то, что она ей предрекла. Обещанное сбылось, поэтому Проклова рассекретит предсказание.

"Я дважды была у Ванги. В первый раз мне было всего 16 лет. Много серьезного она мне сказала из моей личной жизни, что плоть терять свою я буду, что много сложного будет в моей жизни. Но потом приобняла меня и сказала: "Счастливая будешь! Иди". Она мне сказала, что у меня будет два ребенка. И только тогда, когда с таким трудом я родила вторую дочь, я стала вспоминать, что она просила меня приехать еще раз", – рассказала артистка

По словам знаменитости, второй раз она посетила ясновидящую в 1995 году. Проклова хотела поблагодарить Вангу за помощь, однако прорицательница слушать ее не стала: "Она сказала: "Это все, девочка, непросто, через тебя передам следующее послание. Четверть века молчи, не смей никому говорить", – сообщила присутствующим в студии Елена.

Звезда вспомнила, что после этих слов провидица впала в транс. Ванга покачивалась из стороны в сторону и говорила странные вещи. Проклова зафиксировала речь прорицательницы в блокнот.

После Елена Проклова передала ведущему Дмитрию Шепелеву свои записи, которые делала во время беседы с ясновидящей. Шоумен вслух прочел заметки артистки: "Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также и земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче и будет еще лучше, благоухать будет как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир – с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет... Переход на высокий уровень... Пусть соседи ее держатся".

Проклова заявила, что следующий 2019 год по славянскому календарю – год парящего орла. Он станет судьбоносным для России и всего мира.

Руслана Алексеева