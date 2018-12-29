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На устах
Через 90 дней граждане Молдовы начнут получать российское гражданство в упрощенном режиме – быстро и без волокиты
29.12.2018

Президент России Владимир Путин подписал, который станет глотком воздуха для тех, кто теряет месяцы и годы в очередях в консульствах и посольствах.

Этот закон позволяет принять в гражданство России в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Закон предусматривает упрощение приема в гражданство России для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство.

Таким гражданам предоставлено право подать заявление о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе России.

Нормы, касающиеся упрощения процедуры приема в гражданство России участников госпрограммы, распространяются на все категории участников, находящихся в России.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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