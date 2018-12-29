«За то, что моего ребенка чуть не угробили, я потребую 100 тысяч!»

Мария рассказала, что уже обратилась в Агентство по безопасности пищевых продуктов, партию подозрительного сока изымут и проверят.

Напомним, что несколько дней назад жительница Кишинева Мария купила для своего ребенка сок Rich Kids в магазине. Через минуту после того, как семилетний Максим выпил напитка, ему стало очень плохо — рвал пеной и кровью, весь почернел. Приехавшие медики констатировали у малыша сильное пищевое отравление. Для эксперимента сок попробовали и взрослые. Они об этом немедленно пожалели. После употребления сока у них появились сильные боли животе и началась непрекращающаяся рвота.

Когда мы позвонили Марии. Она как писала заявление в ANSA — Агентство по безопасности пищевых продуктов.

- Только сейчас обратилась, были праздники ANSA не работала, - объясняет Мария. - Слава Богу, максим сейчас чувствует себя хорошо. Мы — на диете, не знаю, чем это чревато. Как отразится в будущем на его здоровье... После новогодних праздников пройдем полное обследование.

Мария с мужем обычно не покупают своим детям магазинных соков, но тут в гости пришли кумовья, принесли с собой сок, который дети пили. После этого малыши стали просить родителей купить сока. Муж после этого возвращался домой и Мария попросил его купить для детей сок. Купили на свою беду — четыре упаковки сока Rich Kids...

- Все четыре упаковки храню, как мне сказали, до выяснения обстоятельств, - продолжает Мария. - Но их, и даже открытую, у нас не забрали на экспертизу. Оказывается, результаты экспертизы вскрытой упаковки не являются доказательством! Типа, можно что-то туда добавить, долить... ANSA изымет из магазина всю партию и проведет ее экспертизу. Экспертиза будет проводиться в течение 30 рабочих дней.

- Я опубликовала пост в соцсетях с единственной целью — предупредить других родителей, чтобы другие дети не отравились! - говорит Мария. - Когда я увидела, чем мой ребенок рвет, мне стало очень страшно! Не могла понять, что это за реакция! Изо рта идет сплошная пена с кровью! Думала, что теряю ребенка! Когда он рвал над ванной, ему было настолько плохо, что у него даже руки стали синими!

- Может, это что-то аллергическое?

- Знаете, что мне врачи сказали? Что цистерны, где хранится сок, моют уксусной эссенцией. Видно, плохо помыли и там осталась большая концентрация этой уксусной эссенции. Получается, что мой ребенок вместо сока мог выпить уксус.

- Вы ходили в магазин, где ваш муж купил сок? Предъявляли претензию?

- Муж хотел пойти в тот же вечер, но произошел бы скандал, я его удержала. Мы пошли на следующее утро. Этот злополучный сок хранится в холодильнике, продавец его достала и сказала, что передаст менеджеру, чтобы этот сок не выставлять на продажу.

- И перестали выставлять? Вы проверяли?

- Заходила после этого, сока в продаже не было. Думаю, что владельцы магазина сами испугались.

- Если подтвердится, что отравлении вашего ребенка виноват производитель, будете требовать материальную компенсацию?

- Я на производителя обязательно подам в суд! Мне адвокат объяснил, что дистрибьютор не виноват, у него. Кстати, все условия хранения соблюдены. Получается, что сок не портился, а изначально виноват производитель. Ну и что, что это Украина?! Как-нибудь буду с ними судиться. Я пока даже не задумывалась о размере моральной и материальной компенсации. Не знаю... Можно и сто тысяч запросить. Хотя меня бы и несколько тысяч устроило, я бы своим детям купила бы подарки! Но я пока не думала о сумме, которая могла бы меня устроить. Но главное для меня будет — если этот сок больше не будет продаваться в наших магазинах! А наша семья отныне будет пить только натуральные соки!

ЛЕОНИД РЯБКОВ