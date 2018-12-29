Что год 2019-й Молдове готовит: Драконовские штрафы водителям, прибавка к пенсиям-зарплатам и дико высокие цены на сигареты

«КП» напоминает главные новшества, которые отразятся на нашем кошельке уже с января.

На «безбедную» старость

По решению правительства пенсии, размер которых не превышает прожиточный минимум в 1589 леев будут увеличены на 10%. Соответствующий закон депутаты высшего законодательного органа Молдовы приняли в ноябре 2018 года, сразу в двух чтениях. Поправки вступили в силу 1 января 2019 года.

В результате этих изменений с нового года пенсии по старости увеличены в среднем на 115 леев, пенсии по инвалидности выросли в среднем на 101 лей, а пенсионеры-военнослужащие будут получать в среднем на 123 лея больше.

На эти цели из государственного бюджета и бюджета социального страхования было выделено более 550 миллионов леев.

Рассчитывать на прибавку могут и работающие пенсионеры, правда, только те, кто вышли на пенсию до 1 января 1999 года.

В помощь будущим мамочкам

Единовременное пособие при рождении ребенка в новом году составит 6303 лея. На эти цели из бюджета социального страхования выделили порядка 213 миллионов леев. Для сравнения: в прошлом году сумма единовременных выплат не превышала 5645 леев. К слову, последний раз пособие по рождению ребенка повышали в начале 2018 года.

Единовременное пособие при рождении ребенка в новом году составит 6303 лея

Будет кстати прибавка к зарплате

Молодым учителям, которые будут работать по распределению, повысят единовременные выплаты. Пособие для молодых педагогов вырастет в три раза – с 45 до 120 тысяч леев. Отметим, что в 2012 году средняя зарплата учителя составляла 3400 леев. В прошлом году педагоги стали получать в среднем 5600 леев.

Амнистия для нелегалов

C 1 января пройдет новая амнистия молдавских граждан в России, которые, по тем или иным причинам, нарушили законодательство России по 26 статье. В частности, превысили законные сроки пребывания на территории РФ или совершили административное нарушение. Об этом договорились лидеры Молдовы и России в ходе официального визита президента Молдовы Игоря Додона в Россию.

Да здравствует российский рынок!

Другая договоренность президентов России и Молдовы касается совместных конкретных действий по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок. Так, главы государств договорились, что с 1 января 2019 года будут сняты таможенные пошлины на экспорт в Россию следующих товаров молдавского производства: овощей, фруктов (яблоки, черешня, слива, нектарины и др.), плодоовощных консервов и винодельческой продукции.

Долой трудовые книжки и медицинские полисы

В этом году полностью исключаются из обращения бумажные трудовые книжки. Все данные, которые были внесены в этот важный документ, будут переведены в электронный формат. Записи, внесенные в трудовую книжку до 1 января 2019 года, остаются в силе и могут быть использованы по необходимости.

Те, кто хочет получить пенсию, должны документально подтвердить страховой стаж в течение всей трудовой деятельности. На период до 1 января 1999 года для подтверждения страхового стажа нужно предоставить трудовую книжку в оригинале и копии. За упразднение Закона о трудовых книжках парламент проголосовал летом 2017 года.

Напоминаем также, что застрахованным гражданам Молдовы больше не надо предъявлять бумажную версию медицинского полиса при посещении врача, госпитализации или для получения компенсируемых лекарств. Вся информация теперь доступна в электронном формате. Проверить ее можно на сайте Национальной компании медстрахования.

Курить нельзя бросить!

С начала этого года подорожает табачная продукция. Стоимость пачки сигарет без фильтра не должна быть менее 19 леев, а с фильтром – 25 леев. Организациям, которые будут продавать сигареты по цене ниже минимально уставленной, грозит штраф в размере 50% от стоимости сигарет, но не менее 1 тысячи леев.

Суровые штрафы за пьяную езду

Напомним, что в декабре 2018 года вступил в силу закон, подразумевающий ужесточение наказания за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь за вождение в нетрезвом виде будут не штрафовать, а изымать права сразу на полгода. За повторное задержание срок лишения прав увеличится до трех лет. При этом штраф может быть заменен неоплачиваемым трудом на пользу общества до 240 часов.

Для получения прав, после их изъятия, водителям придется прослушать курс Программы по борьбе с алкоголем и наркотиками, который обойдется нарушителю в 4 тысячи леев, а также повторно сдать экзамены на права.

В то же время транспортное средство нарушителя предполагается отправлять на штраф-стоянку за 250-300 леев, и за каждый час нахождения на ней – еще 15-40 леев, в зависимости от типа транспорта и времени

ЛИДИЯ ТКАЧ