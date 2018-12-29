Застолье не главное: ТОП советов о том, как защитить свой организм на Новый год

Набранные во время новогодних праздников килограммы остаются вместе с человеком на протяжении всего года, утверждают эксперты из Здравоохранительного бюро RAND.

Во время празднования Нового года и Рождества, люди часто переедают и в очень короткие сроки набирают лишний вес. Даже те, кто весь год тщательно следит за своим питанием, в новогоднюю ночь нередко позволяют себе «гастрономический отрыв». Многие считают, что после праздников достаточно начать правильно питаться, и лишние килограммы сами исчезнут. Но, к большому сожалению, это не так. Ученые подсчитали, что почти 60% набранного в течение года лишнего веса приходится на период новогодних праздников.

Чтобы встретить Новый год без ущерба для фигуры и здоровья, достаточно соблюдать несколько простых правил.

1. Бесперспективно устраивать себе разгрузочные дни перед праздниками с целью «похудеть впрок», чтобы за новогодним столом можно было побольше съесть без вреда для фигуры. Если вы не привыкли регулярно сидеть на диетах, то после такой разгрузки появляется гораздо больше шансов уйти в разнос. Голодать весь день, чтобы съесть больше за праздничным ужином, тоже не самая лучшая идея. Сев голодным за праздничный стол, вы рискуете быстро переесть и осоловеть, после чего вам будет уже не до веселья.

2. На Новый год хозяйки стараются порадовать семью и гостей самыми вкусными и изысканными блюдами. Глядя на красиво накрытый праздничный стол, хочется забыть о предписаниях врачей, но не следует забывать о своем здоровье. Если уж очень хочется съесть что-то вредное, позвольте себе это сделать, но только маленькую порцию. Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше не рисковать, пробуя незнакомые им блюда и продукты.

Особое внимание следует уделить детям: нужно внимательно следить, что и сколько они едят, чтобы не оказаться в новогоднюю ночь или сразу после нее в больнице. Постарайтесь не давать малышам экзотические продукты, фрукты, сладости и газированные напитки, которые прежде вам пробовать не приходилось.

3. Алкогольные отравления – это особая статья новогодних проблем, которая возникает либо от чрезмерно выпитого количества алкоголя, либо от употребления некачественных напитков и подделок. Не пейте сомнительные напитки, не смешивайте алкоголь разных видов и вообще не злоупотребляйте спиртным, чтобы не проснуться утром, в лучшем случае, с больной головой и мешками под глазами. Помимо этого, выпивая, мы теряем контроль над своим аппетитом, поэтому рискуем съесть больше того, что планировали. А калории, полученные с алкоголем, невозможно утилизировать в движении. Получаемые таким образом простые сахара прямиком преобразуются в жирные кислоты и откладываются про запас.

Помните, Новый год – это в первую очередь праздник! Поэтому не стоит все время сидеть за столом - больше двигайтесь, танцуйте и веселитесь. Такой Новый год запомнится лучше, чем вкус даже самых изысканных блюд.