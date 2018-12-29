Николай Травкин: "Ишь ты, в рай он им пообещал"

Бывший политик публикует в Facebook фантазию, описывающую беседу Бога с апостолом Петром по поводу многочисленных жалоб на возомнивший себя избранным народ, которому напрасно пообещали билет в рай.

"На первый взгляд картина казалась обычной. Ну, сидят два старичка на краешке облака, ноги свесили, беседуют. На самом деле разговор шёл о важном. О нас, о России...

- Петь, вот я тебя и пригласил посоветоваться. Надо что-то делать, замучили другие народы жалобами на этих неугомонных. То полуостров оттяпают у соседей и мостом к себе привинтят, то в исламские разборки ввяжутся, а теперь все какими-то ракетами невиданными грозятся всех уничтожить. Причем преподносят тему, как будто с нами уже все согласовали. Вы, говорят, все в ад отправитесь, а мы в рай. В общем, самозванство какое-то.

- Боже, а я тебя тогда еще, в самом конце прошлого века предупреждал, что наплачемся мы с этим молодым чекистом, не назначай его своим помазанником, - ответил апостол Петр. - Но ты ж упрямый! Ссылался, что Кирилл за него очень просил. А Кирилл-то он и сам из этих, тебе не говорили просто, расстраивать не хотели.

- Ну, ладно, Петь, чо ты разбухтелся? Если Бог, то и ошибиться нельзя, что ли? Я, думаешь, не видел, когда Землю создавал, кого и куда поместить, чем наделить? Видел, что буйный народишко не в меру. До 33-ех на печи лежат, а потом идут крушить все подряд. И в работе не расшибутся, думают, щука за них все сделает, только желания успевай излагать. Из этих соображений и поселил на все готовенькое: леса, нефть, газ, каменья драгоценные - руби, черпай из недр, выкапывай из земли, да обменивай у других на еду, одежку, айфоны и прочие необходимости. Территорию нарезал огромадную, если уж приспичит драку с кем устроить, то пока до своих границ добегут, то и устанут. Или забудут, чего бежали-то.

- Боже! Так может их лишить за все ихние проделки статуса народа-богоносца? А то они козыряют на каждом углу, мол, они только и есть богоизбранный народ, а остальные так, приживалки божьи.

- Петя! Да не давал я им никакого божьего статуса. Наглостью присвоили! А щас, если отбирать, то упреков не оберешься. Какой же ты, скажут Бог, ежели под собой не мог столько веков спекулянтства именем своим разглядеть.

- Да, Боже. Я тоже часто думал, какие же они богоизбранные, ежели на самом деле ты иудеев своими первыми детьми сделал. Иисус Христос опять же из них...

-Вот, вот, Петя! Это ты главное отметил. Ведь чего опасаюсь-то? Щас прилюдно объяви, что они не богоносцы, так возьмут и перейдут все в иудейскую веру. Им же не впервой. То язычество, то христианство, то в атеизм впадут! А тут-то чего? Зажмурятся, чик и готово! Как потом их разберешь, кто настоящий богоносец, а кто из-за выгоды плоть укоротил? Пусть уж остается, как есть. Но на воротах там, при сортировке, повнимательнее все-таки. А то ишь ты, в рай он им пообещал..."

Николай Травкин