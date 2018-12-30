Молдавский чиновник и Тургенева готов перекрестить в Иона

К провинциальности, ограниченности, безграмотности лени чиновников молдавского розлива невозможно привыкнуть. Здесь все непредсказуемо.

Портал национального бюро статистики. Объявлено, что контент представлен на трех языках – «ro/ru/en».

Начнем с иконостаса, раздела, в котором выставлены фото бывших руководителей молдавской статистики.

В русской версии первый руководитель статистики - Иван Матвеевич Вершинин (1948-1968). В ro/md он становится Iоn Verșinin.

Иван Парфеньевич Юраш (1990-1992) стал Ion Iuraș, Иван Павлович Тобулток (1994-1997) - Ion Tobultoc.

Раздел «Статистика по отраслям». Если захотите просмотреть статистику на русском, во всех подразделах – «рабочая сила», «уровень жизни», «образование», «статистика оплаты труда» и др.. - вместо запрашиваемой русской версии получите английскую. Та же «шутка» и с данными в других разделах.

Я все могу понять и допустить. Но если есть проблемы с переводом, так и объявите - нет у нас возможности переводить на иностранные языки. Уберите сообщение о том, что вы уважаете людей и даете им возможность знакомиться с «ro/ru/en» статистикой.

И всего больше не могу понять, почему Иваны стали Ионами. Особенно бывший первый руководитель статистики Иван Матвеевич Вершинин, для которого явно имя «Иван» родное и которого уж точно нельзя было так перекрестить. Ведь не пишут же у нас «Ион Тургенев» и «Ион Бунин»?

Думитру БАРБАЛАТ