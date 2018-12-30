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Политика
Диаспора обиделась на Санду и Нэстасе
30.12.2018

Ни одного представителя диаспоры не оказалось в списках кандидатов в депутаты от блока АКУМ. 

Буквально на каждом митинге ПДС и ППДП Санду и Нэстасе скандировали: «Диаспора с нами!». Однако при формировании списков кандидатов в депутаты от блока ACUM они напрочь забыли о существовании диаспоры, чем вызвали недовольство молдавских граждан за рубежом.

На это обратил внимание председатель молдо-итальянской диаспоры «Дор» Александр Казаку. Он разместил в социальной сети пост, в котором призвал граждан Молдовы за рубежом внимательнее присмотреться к фигурантам списка кандидатов от АКУМ.

- Неужели фильтр Майи Санду сломался? Или о нём забыли? – написал Александр Казаку на своей странице в Facebook.

По мнению Казаку, что если поехать в любое село и взять в список 55 первых встречных, то получился бы более компетентный парламент. Происходящее в АКУМ он назвал продолжением сказки о ЛДПМ.

В среду блок ACUM, созданный Майей Санду и Андреем Нэстасе, представил в ЦИК список своих кандидатов. В нем оказалось немало сомнительных персон, в том числе уволенные со скандалом судьи Домника Маноле и Георге Балан.

Ранее представители избирательного блока ACUM предложили либералам баллотироваться на парламентских выборах от округов Оргеева, Гагаузии и Приднестровья, где у них нулевые шансы на победу. 

В ответ на это Михай Гимпу, обиженный на воротил из блока ACUM, назвал его олигархической конструкцией и поставив под сомнение «проевропейскость» данного политического винегрета. При этом Гимпу выразил уверенность в том, что либералы по-прежнему могли бы самостоятельно пробиться в парламент. 


 
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