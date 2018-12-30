Главные события уходящего года назвал президент Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон отметил главные события уходящего 2018 года.

Глава государства в рамках передачи на частном телеканале выделил главные внешнеполитические, внутриполитические и личные события года. Говоря о первой группе, Игорь Додон подчеркнул очень серьёзную внешнеполитическую повестку и особо выделил получение Молдовой статуса наблюдателя при ЕАЭС, сообщают «АиФ Молдовы».

– Молдова стала первой страной, которая получила этот статус. Я считаю, что это был серьёзный шанс для того, чтобы использовать новые возможности на рынках стран Евразийского экономического союза. Второе – взвешенная внешняя политика, которую мы проводим и на Западе, и на Востоке. Хочу напомнить, что кроме традиционных встреч с Владимиром Путиным состоялось много встреч с западными лидерами: Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и т.д. А третье – первый визит Эрдогана в качестве президента Турецкой Республики в Республику Молдова, – заявил Игорь Додон.

Комментируя вторую группу событий, глава государства напомнил о борьбе между институтами власти: президент, с одной стороны, а парламент и правительство – с другой.

– Три раза они использовали КС для того, чтобы ограничить президента в полномочиях, я имею в виду подписание законов или назначение министров. Это было в январе, осенью и последний раз, когда я не подписал законы по Республиканскому стадиону и 9 мая. Второе – это выборы в Кишинёве и тот плохой прецедент, которые создали с аннулированием результатов голосования, – отметил президент Молдовы.

В числе личных событий самым неприятным Игорь Додон назвал аварию, в которую он попал вместе с членами семьи. Что касается личных достижений, президент отметил, что во внешнеполитической повестке ему удалось выполнить практически все задачи, которые он ставил перед собой, и отдельно выделил реконструкцию здания президентуры.

– По внутриполитической повестке – мы знали, что у нас будет борьба с Демократической партией, но не ожидали, что демократы пойдут на использование возможностей через КС, и они заблокировали все инициативы президента. Но мы компенсировали это очень активной повесткой встреч с гражданами Молдовы. Я лично посетил более 300 населённых пунктов, мы помогли более 170 000 людям, они непосредственно получили помощь.

Я думаю, что мы этим компенсировали блокирование, которое было устроено со стороны правительства и парламента. Как я уже говорил, мы перешли Рубикон, поэтому я думаю, что впредь мы сделаем всё возможное, чтобы таких попыток обойти президента не было, – подчеркнул Игорь Додон.