Маэстро Ион Суручану: «Я не еврей, я стопроцентный молдаванин, хотя и из Суручен»

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Это про него в 1980-х рассказывали, что он рассекает на «волге», «модник» - в фирменных джинсах и зеркальных солнцезащитных очках. Но покорял он не этим, даже будучи мечтой женской половины СССР. Покорял голосом, талантом. Его песни пела вся большая страна, «до самых до окраин». Впрочем, и сейчас уже бывшая страна поет его песни. И перед своим 70-летием он также привлекателен, моден (в джинсах), только уже не на «волге» рассекает, а на BMW.

Хоть и Суручану из Суручен, а не еврей

- Ион Андреевич, как я понимаю, у нас все Суручану – из Суручен (село в Яловенском районе под Кишиневом – прим.авт.)?

- Да.

- Суручану владели селом, богатенькие были? Не ваши предки?

- Нет, мы не относимся к той династии боярина Суручану. Может, еще мои пра-пра-прабабушки-прадедушки какое-то отношение имели. По крайней мере, ни на моей памяти, ни на памяти моих родителей, никакого родства с богачами.

- Кстати, в «Википедии», которую так все любят читать, написано, что «Ион Суручану – еврей».

- Еврей?!

- Да, можно открыть прямо сейчас, посмотреть.... Все может быть, конечно, хотя немного удивила эта информация. Кажется, и вас тоже.

- Да я первый раз слышу! А вот о том, что в «Википедии» написали, что я был членом Коммунистической партии Советского Союза. Да я ни в какой партии не состоял никогда в жизни! Пишут люди... Насчет евреев.... Все на этой земле – евреи, так или иначе. Скорее всего, это написали из-за существовавшего в советское время явления. Люди еврейской национальности из области культуры брали себе творческие псевдонимы по месту рождения или проживания. Например, мой друг, эстрадный певец, народный артист Молдовы Ефим Бэлцану, уже долгое время проживает в Израиле. Помню, у нас в филармонии в 1970-м году было торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Нам вручали какие-то грамоты, значки. Я тогда совсем молодым был, мне и 21-го не исполнилось, был тогда солистом в группе «Норок». На сцене –секретарь парторганизации, директор филармонии зачитывают приказы: «Награждается такой-то...». И тут называют фамилию «Ефим Вайсман». Я своего руководителя Михая Долгана спрашиваю: «Почему Бэлцану поднялся на сцену? Другую же фамилию назвали». Михай мне все разъяснил: «Ефим по паспорту «Вайсман», еврей. А сценический псевдоним – Бэлцану, потому что вырос в городе Бельцы».

- То есть, вам тоже приписали фамилию по населенному пункту, где вы родились и выросли... понятно...

- Где-то в 1970-е у меня был концерт в Теленештах. Там очень много евреев проживало тогда. И многие принимали меня за еврея, думали, раз я из Суручен, а выступаю под именем Ион Суручану, значит, это мой творческий псевдоним и я еврей.

- Придется разочаровать некоторых...

- Я – стопроцентный молдаванин, хотя и Суручану из Суручен.

Маленький помощник дьякона

- Сохранился у вас родительский дом в Сурученах?

- Сохранился еще тот дом, в котором родился мой отец. Он был младшим в семье, а всего бабушка родила 21 ребенка.

- Сколько?! Вы не оговорились?!

- Нет, 21-го! Это бабушка – мама моего папы. Причем – 20 мальчиков и 1 девочка. Нана Мария - единственная сестра папы. К сожалению, не все дети дожили даже до совершеннолетия. Папа умер в 1981-м году в возрасте 65 лет, значит, моему дому – более 120-130 лет.

- Бываете в этом доме?

- Редко, но бываю. Нас в семье, в этом доме, было пятеро: папа, мама и трое сыновей. К великому сожалению, четверых из них уже нет. Я остался один. Но я часто бываю в родительском доме своей жены Надежды. Она тоже сурученская. Там теща живет, дай Бог ей здоровья, 95-й пошел. Я ее воспринял, как родную, с первого дня называл мамой. Ладим мы хорошо. А сейчас ухаживаем за ней, помогаем.

- Ион Андреевич, кто были ваши родители, откуда у вас музыкальный талант?

- На профессиональной сцене никто из моих родных не работал. Но пели в церковном хоре. У нас в Сурученах церковь очень старая, и, как мне казалось, когда я был ребенком, огромная. Сейчас – даже удивительно – уже такой не кажется. С малых лет родители брали меня с собой в храм. Мой дед по маминой линии был дьяконом, он во время службы стоял с другими чтецами у клироса - специальное место в правой части перед алтарем. Мама пела, а папа руководил церковным хором. У него в хоре было 5-6 женщин, он один – бас-баритон. Они располагались на хорах, наверху, над входом в церковь. Мне было лет пять-шесть, и я чаще всего с дедушкой был, потому что туда, где хор, мне было боязно забираться. Как сейчас помню, настоятель ведет службу, и хор с моми дедом как бы перекликаются. И когда дьякон пропевал «Господи, помилуй» или «аллилуйя», я пел вместе с ним.

- И сейчас, а в советское время особенно, если мальчик или девочка приходит к родителям и говорит, что хочет стать артистом, ему отвечают: «Иди сначала получи нормальную профессию». У вас как было?

- У меня такого не было. Сейчас я расскажу, почему. Слава Богу, в этом году исполнилось 50 лет моей творческой деятельности. Полвека прошло с моего первого концерта.

- В составе «Норока»?

- Да, это было 1 мая 1968 года. Тогда, в то время, пели те, кому суждено было петь. Суждено тебе петь – поешь, суждено танцевать – танцуешь. Сейчас, чтобы петь, достаточно только захотеть. Если папа хорошо зарабатывает и спрашивает дочь: «Чем ты хочешь заниматься?» и Адриана, Мариана, Стелла... в ответ говорят: «Петь!» или «Снимать клипы»... Нет проблем. Сейчас любой может делать то, что хочет. В мое время это было невозможно. Поэтому я считаю себя счастливейшим человеком, я прожил отличный отрывок жизни, я встречал на своем пути людей, которые рождаются раз в сто, а может, и в тысячу лет. Я сейчас уже не вижу, к примеру, таких актеров, как Юрий Яковлев, как Андрей Миронов, как Анатолий Папанов, как Евгений Леонов, как Евгений Матвеев, как Михаил Ульянов, Нона Мордюкова... можно долго перечислять. Сейчас таких артистов уже нет, может, единицы, один-два. Я и сегодня много фильмов смотрю. Нахожу в Интернете русское кино... уже не то, что было раньше. Есть, конечно, талантливая молодежь, но это не то. Это не Эмиль Лотяну, не Евгений Дога, дай Бог ему здоровья, не Сергей Лункевич. Я счастлив. Я вот как с тобой беседовал с Марией Биешу, с Владимиром Курбет... Это совсем другие люди. Сейчас молодежь даже не слышала о них.

- Я считаю, что это, в таком случае, наше упущение, более старшего поколения, прессы...

- Согласен, наше упущение. Я был еще в парламенте, когда вышел с инициативой, кажется исполняющим обязанности президента был Мариан Лупу, я тогда предложил: у нас одна киностудия, пусть она носит имя Эмиля Лотяну, увековечить его имя.

Нунта для артистов

- О вас раньше говорили, может и сейчас говорят, как о человеке, который стильно, со вкусом одевается, модник, одним словом. Раньше вы на «волге» красовались. И у вас в советское время были джинсы... и солнечные модные очки. Как удавалось все это доставать? Ведь нелегко было.

- Какой я сейчас модник?! Смотри, на мне даже джинсы не порваны.

- Зато в советское время у вас были джинсы, «волга» и модные очки... разве не так?

- (смеется) Так. Когда я работал в Филармонии, я шил костюмы у одного парня, его фамилия Плугчи.

- Костюмы для сцены?

- Да. На мои костюмы даже в Москве, на Центральном телевидении, внимание обращали. Подходили близко, смотрели, восхищались, что швов не видно. Спрашивали, откуда такой костюм. Я объяснял, что у нас, в Кишиневе есть талант. Этот портной был баптистом, и он эмигрировал в Канаду. Мы тогда были почти ровесниками. А в последние лет 10 у меня другой портной – Михаил Сурмава. Великолепный портной, до сих пор шью костюмы для выступлений. Сцена – это особый мир. Если купить хороший костюм в магазине, только представь: я пою, а в зале на ком-то из зрителей такой же. И это уже отвлекает внимание. И его жена рядом обсуждает, и другие зрители... Сцена – на то и сцена, чтобы артист выглядел не так, как зритель. Для тех, кто пришел на концерт, все должно быть необычно, это должен быть праздник!

- А где раньше доставали обувь, к примеру?

- У нас на Петриканах была специальная база. Раз в году министерство торговли СССР разрешало нам, артистам, посещать базу, в сопровождении работника филармонии в моем случае, разумеется, взять обувь. Тогда была югославская, добротная. Еще на Ботанике был магазин «Нунта».

- Знаю, магазин товаров для свадьбы со множеством дефицита. Но надо было заявление в загс подать, чтобы дали разрешение на покупки в этом магазине. Вы что, так часто бегали в загс?

- (смеется) Да, там надо было жениться каждый год, чтобы получить пару туфель. Нам так разрешали, без брака, знали, что артисты. Ведь мы могли и 10 раз в год жениться....

10 тысяч за свадьбу

- А если сравнить концертную деятельность. Раньше и сейчас? Насколько насыщена она была тогда? Ольга Чолаку в интервью нашей газете призналась, что в настоящее время у нее выступлений больше, чем было в 25 лет.

- Не надо путать выступления на мероприятиях типа свадеб, корпоративов и концерты. Ольге в свое время не повезло в плане концертов, потому что она долгое время работала солисткой гостелерадио. Оркестр гостелерадио был создан для работы в студии, для записи новых песен. Я 25 лет работал в концертной организации. Я от Кишинева до Владивостока за четверть века объездил все раз по 10-15. Работал: Кишинев – Украина – за Урал – Сибирь – Дальний Восток, и с юга – города Кушка, самой южной точки СССР, и до Мурманска. Организация концертов была на самом высоком уровне. Директор нашей филармонии Михаил Васильевич Мурзак ежегодно ездил в Москву на планерку, где собирались руководители областных и столичных концертных организаций со всего Союза. И уже в ноябре–начале декабря привозил нам план гастролей. Я тогда был руководителем группы «Реал» (с 1986 г., – прим. авт.). Директор приглашал всех руководителей коллективов – Курбета, Чепрагу, Долгана, Лункевича, - и показывал нам план концертов. Я в декабре знал, где буду 9 сентября следующего года, в мой день рождения, - в Кишиневе или где-нибудь в Омске, Киеве, Москве или Хабаровске. Настолько четко работал Союзконцерт, как, наверное, ни одна подобная организация в мире, даже в капстранах.

- А сколько зарабатывали тогда на концертах?

- В начале своей творческой карьеры, когда я был в «Нороке», получали немного, но нам хватало, мы были молоды. Я тогда получал где-то 150 рублей в месяц, еще квартальные нам выплачивали. А вот последние годы перед развалом Союза лет 7 я получал большие деньги. Я зарабатывал наравне с Софией Ротару, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым. У меня были сольные концерты, и за одно выступление мне платили 250 рублей. Я тогда мог на месяц выехать на гастроли, скажем, по России или по Украине, и вернуться с «Волгой» или даже с двумя «Волгами». Мне деньги давали, учитывая, что суммы большие, давали сразу из банка пачками, они были перевязаны нитками и опечатаны сургучом. Скажем, пакет с 10-тысячами, мне давали два таких пакета, я приезжал домой. С женой под ручку шли в банк, сдавали их там на свои книжки. Там они и сгорели. (смеется).

- То есть это была официальная оплата концертов...

А свадьбы?

- Да, такие деньги я зарабатывал только концертной деятельностью. Тогда не принято было выступать на свадьбах или вечеринках. Это сейчас модно. А тогда могли и наказать. Однажды после концерта в Сороках, а я жил в местной гостинице, ко мне обратился местный цыган: он женил своего 15-летнего сына на 14-летней дочери друга. Он меня долго уговаривал, в общем, уговорил. Это был февраль, снег, холодно, ночь, а свадьба в палатке. Спел я, по-моему, 7 песен, не больше. Он дал мне 500 рублей – по тем временам сумасшедшие деньги! И я уехал. А там другой цыган подошел к этому, который меня пригласил на свадьбу, просил номер моего телефона, мол, тоже хочет пригласить на свадьбу. Тот телефон не дал, сказал: «Да нет, у тебя нет таких денег, чтобы Суручану на свадьбу пригласить». «А сколько?» «Десять тысяч рублей!». «Волга» стоила 15 тысяч рублей. Цыган, которому не удалось меня на свадьбу зазвать, сказал, что нет у него таких денег. И другим рассказал, что Суручану пел за 10 тысяч на свадьбе. Молва дошла до Кишинева. Вызвал меня Иван Гроссу, который в ЦК Компартии Молдавии курировал культуру, и до него дошли слухи. А Семен Кузьмич Гроссу, первый секретарь ЦК, мой давний и добрый друг, получал тогда зарплату 650 рублей в месяц. Конечно, я объяснил, что все это выдумки. Они меня пожурили, - нельзя на свадьбах выступать, нужно быть морально устойчивым. Где-то я согласен с Ольгой, что сейчас много таких выступлений.

- А сейчас как с концертами?

- Уже не та концертная деятельность. Выступаю, конечно, и у нас, и на Украине, и в Румынии, но уже не так часто.

- Но она есть, эта концертная деятельность…

- Есть. Прошлый «Мэрцишор» с 1-го по 10 марта я работал в Румынии. Сейчас мне прислали приглашение на «Мэрцишор» на 2019-й, тоже в Румынии, только уже другие города. По Молдове, в районных центрах, конечно, концерты не так часто: хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать Дома культуры, способные принимать артистов, чтобы более-менее отапливаемые были. В Бельцах можно выступать, в Кагуле, в Тирасполе, хотя многие из наших боятся туда ехать, не знаю почему.

- А вы и народный артист Приднестровья....

- Да, присвоили почти 10 лет назад, на 60-летие.

Необыкновенный корпоратив

- Из вашего опыта – что такое сегодняшние корпоративы? Бывали на необычных?

- Да, один корпоратив меня удивил. У меня есть друг в Тирасполе – генеральный директор завода «Квинт». Он отметил чуть раньше 70-летие, а позже устроил мероприятие и для друзей, и для коллег. Все гости пришли в своих национальных костюмах! А там были русские, молдаване, болгары, гагаузы, евреи, украинцы, гости из Германии, другие. И все в народных костюмах! Ты можешь себе представить?! Я чуть слова не забыл, когда петь вышел. Так красиво было! Я видел, когда на новогодние корпоративы некоторые гости приходят в народных костюмах, вспоминают о национальной культуре.

- А Бэтманы есть?

- Это уже из другой оперы. Это когда мой сын делает корпоративы. Он работает финансовым директором «Мобиас-банка». Когда они устраивают мероприятия, там можно и Бэтмана встретить, и Влада Цепеша, и Штефана чел Маре, - все в одном флаконе. Но это молодежь. Я очень горжусь своим сыном.

- Когда вы выступаете на корпоративах, у вас такой же репертуар, что и на свадьбах?

- Эта та же свадьба, только без жениха и невесты. Тоже самое дни рождения. Зависит от состоятельности юбиляра. На 50 лет собирается много народа, на 60 – поменьше, на 70 – еще меньше. 50 лет – это вершина. Мне 50 исполнилось чуть меньше 20-ти лет назад. Я шел к этой дате с нетерпением. Ждал, когда мне будет 50, мне казалось, что время медленно ползет. Как исполнилось, с тех пор время – как санки с горки, летит с огромной скоростью.Вот уже и 70 через несколько месяцев.

- И как отпраздновали 50-летие, я имею в виду, возраст, а не творческую деятельность....

- В гостинице «Кодру».

- Уже и гостиницы нет...

- Да, я жил там рядом, в правительственном доме.

Друзья - президенты

- Вы продолжаете дружить со своими соседями по дому – семьей Снегур?

- Да, конечно. И Семен Кузьмич Гроссу моим соседом был. Он очень хороший человек, у него прекрасная семья, Галина Сергеевна, супруга его, – удивительная женщина. Мы с женой 17 лет жили в этом правительственном доме, в одном подъезде с Гроссу, мы дружили. До этого я и представить не мог, что буду дружить с первыми лицами государства. И со Снегуром мы подружились не потому, что он был президентом, хотя именно в это время мы сошлись, но мы же до сих пор дружим. Мы все праздники семейные вместе отмечаем – свои дни рождения, жен, детей. Я дружу с тремя великими политиками Молдовы – Гроссу, Ворониным и Снегуром, встречаемся по сей день. С коммунистом прошлого и современным коммунистом не так часто, как со Снегуром, но дружить продолжаем.

Вот говорят, артисты капризные. Есть немного. Но как нам, артистам, было приятно, когда президент – я имею в виду Мирчу Снегура, - каждый год, несмотря на занятость, находил минутку, если говорить обо мне, 9 сентября звонил и поздравлял меня с днем рождения! Что артисту еще нужно?! Вот такое маленькое внимание и аплодисменты. Из всех наших президентов только два проявляли внимание к артистам, могли найти минутку, чтобы поздравить, - Мирча Снегур и Владимир Воронин. А ведь что стоит поздравить с 40-летием творческой деятельность, скажем, композитора Яна Райбурга, моего друга?! Мы с ним уже и ровно 40 лет сотрудничаем. Вы же слушаете его музыку, неужели сложно позвонить, поздравить?! Я не только его имею в виду, но и других артистов. Я в этом году отмечал 50-летие творческой деятельности, редко кто из певцов «доживает» на сцене до этой даты. И думаете, кто-нибудь, хотя бы из министерства культуры, позвонил и поздравил?! Никто! Ян Райбург дал концерт во дворце «Николае Сулак» к 40-летию своей творческой деятельности – никто ни из руководства государства не пришел, ни из министерства культуры. Это же не концерт самодеятельности был! Там пели самые известные молдавские артисты! Райбург пишет музыку для души. И можно гордиться, что он родился здесь.

- Что-то вас не видно на сцене в Кишиневе на Новый год...

- Я уже 15 лет в новогоднюю ночь выступаю в Румынии. Мне твой коллега Леонид Рябков звонил, спрашивал, почему не у нас пою на Новый год. Я ответил так: для наших я уже стар. А для румын – суперстар. Они меня постоянно приглашают.

- Где-то на площади?

- Нет. В прошлом году выступал в Галаце, там большая крытая спортивная арена. У них там столы накрыты, сцена, танцпол, я дважды по 45 минут выходил на сцену.

- А в Россию приглашают?

- Редко, к сожалению. Если и приглашают, то это Андрей Малахов на свои программы. Но я, как назло, в это время где-то выступаю. И на «Пусть говорят» приглашал, и уже три раза, когда перешел на телеканал «Россия». Недавно звонили оттуда, а я как раз в Румынии был.

- Вы уж не обижайте Малахова, да и публику со всего бывшего СССР, все хотят вас видеть.

- Не буду. Обязательно съезжу в гости к Малахову на программу!