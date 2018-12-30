Российского станет еще меньше: С 1 января в Молдове ужесточится надзор за телеканалами РенТВ, Домашний, Exclusive и RTR

Мониторинг за телеканалами и радиостанциями с нового года станет жёстче, поскольку в силу вступит новый Кодекс телевидения и радиовещания.

Телеканалы и радиостанции будут проверять на соблюдение требований об обязательной квоте на местную продукцию. В противном случае им грозит штраф до 30 тысяч леев. Такое заявление сделал председатель Координационного Совета по телерадио Драгош Викол в интервью для Publika TV.

Викол предупредил ряд телеканалов, которые не соблюдают нынешние требования о восьми часах местной продукции, половина из которой должна быть на государственном языке.

«Часть из телеканалов спустя год с момента вступления в силу норм о местной продукции, например, REN Moldova, Домашний, Exclusive и RTR Moldova, не предприняли ничего для соблюдения этих требований»,- заявил Драгош Викол, председатель КСТР.

Новый Кодекс о телерадио устанавливает квоту в десять часов местной продукции для всех национальных телеканалов, а для региональных и местных квота будет последовательно уменьшена. 80% местной продукции должны быть на румынском языке. В новый Кодекс о телерадио включены меры, принятые ранее по безопасности информационного пространства. Таким образом будет запрещена ретрансляции информационных передач, аналитических и военных, произведённых в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе в России.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ