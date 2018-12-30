В Сороках подтверждены еще 4 случая заболевания корью

По всей стране действует «желтый код» опасности в связи с угрозой распространения заболевания.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья в течение декабря подтвердили четыре случая заболевания корью в Сорокском районе, все они зарегистрированы у сотрудников сыродельного завода.

Как уточнила начальник пресс-службы агентства Олеся Кроитор, с начала этого года подтверждено 340 случаев заболевания корью.

Значительный скачок числа заболевших отмечен в августе: 239 подтвержденных случаев. Территориально заболеваемость корью с 1 августа по настоящее время следующая: Чадыр-Лунга - 164 случая, Вулканешты и Сороки — по 35, Дрокия - 21, Унгены - 20, Кишинев - 16, Тараклия - 12, Кагул и Кантемир — по десять, Окница - семь, Ниспорены - четыре, Глодяны - три, Хынчешты, Рышканы и Тирасполь — по одному случаю.

По всей стране действует «желтый код» опасности в связи с угрозой распространения кори.