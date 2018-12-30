Срочно: Владимир Воронин госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Врачи пока отказываются сообщать детали.

Бывший президент Республики Молдова и бессменный лидер Партии коммунистов Владимир Воронин госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Информацию об этом предоставил телеканал TV8, и её уже подтвердили медики одного из частных медицинских учреждений города Кишинёв. Впрочем, сообщать детали они отказались, сославшись на политику конфиденциальности по отношению к клиентам.

- Я не могу дать вам информацию, касающуюся пациентов, - заявил медсотрудник.

Владимиру Воронину 77 лет, он провёл в должности президента Республики Молдова два срока, с 2001-го по 2005-й год и с 2005-го по 2009-й год. Женат на Таисии, у него двое детей, сын Олег, и дочь Валентина, а также трое внуков. В августе 2018-го года Воронин стал прадедушкой – его внучка Екатерина родила дочку по имени Лейла.