Мордобои и разрушение зданий в день выборов, запуганный народ и строительство «пирамиды» - таким будет 2019-й год для Молдовы

Что ждет республику – прогноз астролога Ирины Красильниковой.

Последние месяцы оставили ощущение, что Молдова завязла в каком-то болоте, и никак не может сдвинуться с мертвой точки. Наступающий 2019 год обещает начало выхода из этого состояния, хотя рывки, помогающие покинуть насиженную топь, могут показаться слишком резкими. Но остановить прогресс – не в наших силах. Независимо от того радуют или пугают нас перемены, их надо принимать. Поскольку мы уже подошли к точке очередного поворота в истории современной цивилизации, остается лишь смелее шагать вперед!

В мире

Основную тему наступающего 2019 года будет задавать Нептун. В мифологии это бог морей, собирающий облака и вызывающий бури. В астрологии влияние планеты Нептун также распространяется на религию, психологию, йогу, медитацию, музыку и живопись, а, кроме того, на всякого рода одурманивающие вещества, как алкоголь и наркотики. В высшей своей ипостаси Нептун являет милосердие и Божественную любовь.

Последний месяц уходящего года уже показал, как может проявляться Нептун в современной действительности. События на Азовском море и решение Константинопольского патриархата начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине вполне вписываются в нептунианскую тему. Интересно, что центром событий стала именно Украина – страна, сделавшая трезубец, атрибут Нептуна, центральной частью государственного герба.

Тема воды станет одной из главных тем 2019 года. Наводнения, стычки на море, штормы (здесь под ударом в первую очередь Индонезия и Япония), пиратские захваты... Но вода прольется не только в буквальном смысле, много воды выплеснется на нас и со страниц газет и экранов телевизоров. Информационная война, остановить которую так яростно пытаются власти, по сути только начинается. Вода размывает контуры, отсутствие четкости не дает возможности точно определить перспективу. Вот тут-то и выявляется внутренний стержень, который, остается единственным надежным ориентиром. Ведь в густом тумане, окутывающем 2019 год, начинает формироваться новая эпоха, давно обещанный «перелом 20-х». 2019-й – год подготовки к переломному 2020-му.

В 2020 году произойдут два важнейших с астрологической точки зрения события. Это соединение Сатурна и Плутона 12 января 2020 года и соединение Сатурна и Юпитера в первом градусе Водолея 21 декабря этого же года. Соединение дальних планет всегда связано с началом нового цикла. Цикл Сатурн – Плутон отвечает за становление диктатур и создание новых империй. Начиная с 2020 года мир ждет серьезное переформатирование, которое не обойдется без кровопролития, в том числе и в европейской части. Но жертвы в это время приносятся на алтарь действительно новых идей, которые разрушат глобалистский проект. Также стоит ожидать зарождения новой империи, которая будет задавать тон в мировой истории на протяжении ближайших шестидесяти лет.

Соединение Юпитера с Сатурном в астрологии называется мутацией, она происходит каждые 20 лет, но в 2020 году мы имеем дело не с обычной мутацией, а с тригональной, закладывающей основы развития на 240 лет. И происходит она в первом градусе Водолея, знака, транслирующего миру идеи Свободы, Равенства, Братства. Конечно, силы инерции в социуме велики, поэтому ожидать, что перемены придут, как по мановению волшебной палочки, не реально, но процесс уже запуститься и остановить его не удастся.

Ирина Красильникова, астролог

Политическая жизнь в Молдове

Основное событие для нашей республики в новом году – это выборы в Парламент. Но, похоже, перелом ситуации все же случится не 24 февраля, а несколько позже. Уже не в первый раз день выборов в Молдове проходит при Луне в Скорпионе. Это указывает, что сознательно или нет, но власти пытаются сыграть на эмоциях населения. Скорпион связан с кризисами, потому нахождение Луны в этом знаке обостряет чувство опасности и добавляет истеричности в настроениях, соответственно люди легче поддаются манипуляции.

Марс, планета раздоров, 24 февраля находится в Тельце в оппозиции к Луне. «Разделяй и властвуй» - так описывается этот аспект в классической астрологии. Кстати аналогичный аспект присутствует и в карте провозглашения независимости нашей республики. И это одна из наиболее проблемных зон в гороскопе Молдовы. Тема запуганности населения, ожидания еще худших бед – одна из основных причин размаха коррупции и олигархизма в стране.

Скорее всего, выборы мало что изменят в текущей ситуации, разве что еще больше накалят страсти и в итоге приведут к нескольким судебным процессам, что также бывало уже не раз. Высока вероятность скандалов с мордобоем и разрушением строений непосредственно в день выборов.

Но все же 2019 год приведет к крушению нынешней власти. Причем без возможности восстановления в будущем. Первый серьезный удар будет нанесен во время июльского коридора затмений, а последнюю точку поставит декабрь. К этому времени оппозиция станет более сплоченной, в то время, как власть, как будто сама начнет уступать ей дорогу, совершая одну ошибку за другой или вообще ничего не совершая. Реформы, на которые пойдет парламент, будут носить либо декоративный характер, либо еще более ухудшат ситуацию. Уже с начала лета начнут выкристаллизовываться новые лозунги и новые идеи. Свое развитие эти идеи получат в ближайшие 7 лет.

Экономика

В 2019 году правительство будет вводить жесткие правила для экономических агентов. Во многом именно недовольство крупного бизнеса и станет причиной краха властных структур. Отказаться от этих мер у правящей верхушки также нет никакой возможности, поскольку недовольство в массах в течение года нарастает, и любые задержки выплат бюджетникам и пенсионерам могут вылиться в реальные протесты и саботаж. Пройти между Сциллой и Харибдой в этот раз не удастся, слишком долго механизм государства оставался без необходимого апгрейда, и попытки на ходу поменять хоть что-то будут выглядеть нелепо, причем все это будет очевидно даже людям далеким от экономики.

Наиболее успешными отраслями хозяйства будут виноделие, фармакология, химические производства и сфера шоубизнеса.

Вопреки всем проблемам в Кишиневе начнется какое-то масштабное строительство что-то типа «пирамиды местного масштаба», которое принесет значительную выгоду инвесторам.

Успешное развитие ожидает и энергетический сектор. Скорее всего, в 2019 будет заложена основа мощной электростанции или другого генератора энергии, который сможет впоследствии вносить значительную долю в обеспечении страны энергией.

Банковская система

Принимаемые в последнее время меры по выведению банковской системы из тени не смогут дать положительных результатов. Количество банков в стране в 2019 году сократится. Также станет меньше филиалов у оставшихся банков.

Особенно проблемной станет весна. В это время вероятно вскрытие еще одной мошеннической схемы, что приведет к отзыву лицензий и расторжению договоров. Скорее всего, станет более понятной причина ноябрьской отставки главы Нацбанка.

Эти события не могут не сказаться на курсе национальной валюты. Вероятно значительное ослабление лея на данный период.

Катаклизмы

Ближайший год для Молдовы будет отмечен обильными осадками. В связи с этим возрастает вероятность повреждения дамб и затопления населенных пунктов. Опасность увеличивается к началу апреля, середине июля и второй половине сентября. Пострадать могут в первую очередь западные и северные районы страны.

В начале апреля также высока угроза землетрясения, итогом которого могут стать разрушение некоторых зданий и построек.

Но на фоне катастроф в других местах нашей планеты для Молдовы год будет достаточно благополучным.

Общество

Параллельно с нарастанием проблем во властных структурах в жизни общества будут происходить положительные подвижки. Значение общественных организаций возрастет, появятся новые союзы, которые станут реально отражать чаяния людей. В 2019 году начнут высвобождаться огромные внутренние силы народа, которые позволят решительно улучшить жизненную ситуацию. Горизонт расширится, и перед людьми откроются новые возможности.

Эти перемены приносит Уран, который в итоге даст нашей стране новый статус, как части чего-то большего. При этом речь не идет ни о вступление в ЕС, ни о вхождение в Таможенный союз. Скорее это либо какая-то культурная либо экологическая организация, но с большими международными полномочиями.

Уран никогда не дает гармоничных периодов и размеренного образа жизни. Поэтому уютно в это время будут чувствовать себя только те, кто вовлечен в творческую деятельность либо научные изыскания. Для них появляется шанс создать что-нибудь великое. У остальных столь стремительная смена декораций может вызвать головокружение, и желание ухватиться за что-нибудь надежное, на поиски этой опоры и уйдут все силы, и воспользоваться открывшимися возможностями уже не удастся.

Новый год сделает людей более открытыми и менее подозрительными. Легче станет попросить о помощи незнакомца, чаще будет появляться желание самому помочь. Больше будем улыбаться, не опасаясь, что это может быть воспринято как вызов. Сердца вспомнят о милосердии. И это главное, что сделает нашу жизнь лучше.

ЛИДИЯ ТКАЧ