С кем простилась Молдова в 2018-м: Вспомним тех, кто ушел

Лукреция Маринеску, певица

В возрасте 83 лет 12 января ушла из жизни великая исполнительница эстрадной музыки Лукреция «Лаки» Маринеску. Она родилась 12 июля 1934 года в Кагуле (сейчас – Республика Молдова) и восхищала своими песнями несколько поколений меломанов.

Она дебютировала с песней "5 минут" из кинофильма "Карнавальная ночь", гениально спев ее. Артистка сама перевела текст на молдавский язык.

Елена Шатохина, журналист, писатель

Елена Шатохина

В ночь с 22-е на 23-е февраля ушла из жизни известный журналист, талантливый писатель Елена Шатохина. В последние годы она возглавляла газету «Аргументы и факты» в Молдове, а более 20 лет назад была первым редактором «КП» в Молдове.

Валерий Корчмарь, фотожурналист

Валерий Корчмарь погиб в горах (Фото: соцсети).

Лучший молдавский фотограф Валерий Корчмарь погиб в итальянских горах. Фотограф президента Молдовы... Он пропал еще в среду, 20 июня, сначала подумали, что Валерий не вернулся, потому что отправился искать лучший кадр. Он любил подолгу бродить один. Его тело нашли только в субботу, сорвался в пропасть...

Сергей Гаврилицэ, журналист

Сергею было всего 45 лет (Фото: noi.md).

9 октября скончался главный редактор журнала «VIP Magazin» Сергей Гаврилицэ. Журналисту было всего 45 лет. Гаврилицэ умер в больнице, куда был госпитализирован больше месяца назад с диагнозом некротический панкреатит. Серджиу Гаврилицэ был женат на журналисте Родике Чорэникэ. У них есть ребенок.

Илья Райзман, музыкант

Илья (Люсик) Райзман

В США 20 ноября после тяжёлой болезни на 71-м году скончался солист легендарной молдавской группы "Оризонт", скрипач Илья (Люсик) Райзман. ВИА «Оризонт» стал первым в СССР, кто играл «фанк»-музыку. Ансамбль «Оризонт» начал свой творческий путь в Молдавской государственной филармонии в 1976 году. Основателем коллектива стал выпускник Кишиневской государственной консерватории, дирижёр и композитор Олег Сергеевич Мильштейн.

Зинаида Чеботарь, актриса

Зинаида Чеботарь.

2 декабря ушла из жизни актриса кишиневского Русского Драматического театра им. А. П. Чехова, мастер искусств Зинаида Чеботарь. В театре им. А.П.Чехова актриса работала с 1979-го года до своего ухода.

Мария Цеслюк, журналист

Мария Прокофьевна Цеслюк

12 декабря в возрасте 83 лет ушла из жизни Мария Прокофьевна Цеслюк, единственный в Молдове радиожурналист, который готовил передачи для незрячих людей и о них. Более шести десятилетий своей жизни она отдала творческому труду. Прошла огромный путь в журналистике, начав работу в Дубоссарах, затем – в газете Григориопольского района... В 1991-м году случайно оказалась в Обществе слепых Молдовы, «по газетной надобности», и так осталась помогать этим людям.

Евгений Ткачук, журналист, публицист

22 декабря на 79-м году жизни скончался известный журналист Евгений Маркович Ткачук. Он работал журналистом в газетах «Молодежь Молдавии», «Вечерний Кишинев», одновременно писал и публиковал книги историко-публицистического жанра, снимал документальные фильмы. В 1995-2001 годах был редактором оппозиционной газеты «Коммунист». Позже возглавлял журнал «Мысль».

ЛИДИЯ ТКАЧ